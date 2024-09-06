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Milli Takım'da büyük gurur: Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday gösterildi! Arda Güler de Kopa Trophy'ye aday

Hakan Çalhanoğlu’nun Ballon d’Or, Arda Güler’in ise Kopa Tropy’ye aday gösterilmesi kampta büyük sevinç yarattı. İki futbolcu dünkü idman öncesi beraber fotoğraf çektirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Milli Takım’da büyük gurur: Hakan Çalhanoğlu, Ballon d’Or’a aday gösterildi! Arda Güler de Kopa Trophy’ye aday

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Bu akşam Galler deplasmanında önemli bir sınava çıkacak olan Milli Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler yüzleri güldürdü. Kaptan Hakan, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen 30 futbolcu arasındaki tek Türk olurken, Arda da Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.

Bu gelişme Milli Takım kampında zaten yüksek olan moralleri en üst seviyeye çıkardı. Dünkü idman öncesinde Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım arkadaşları da iki yıldızımızı tebrik etti. Öte yandan 2003 yılından beri ilk kez, futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Ballon d'Or adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon dOr ödülüne adayArda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon dOr ödülüne aday
Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d'Or ödülüne aday

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