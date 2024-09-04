Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday

Milli futbolcu Arda Güler, France Football tarafından Ballon d'Or ödül töreninde genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli olmaya başladı. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.