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Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d'Or ödülüne aday

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımının yıldız futbolcusu Arda Güler, France Football tarafından Ballon d'Or ödül töreninde genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı. Güler ile birlikte ödüle aday gösterilenler arasında son Avrupa Şampiyonu İspanya ve Barcelona forması giyen Lamine Yamal da bulunuyor. Öte yandan Ballon d'Or adayları da açıklandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu adaylar arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 21:41 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 22:23
Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday

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Milli futbolcu Arda Güler, France Football tarafından Ballon d'Or ödül töreninde genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli olmaya başladı. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

ARDA GÜLER KOPA TROPHY'E ADAY
Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi. Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle:

Arda GülerArda Güler

"Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery."

Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi

BALLON D'OR ADAYLARI DA BELLİ OLDU
France Football'ın düzenlediği Ballon d'Or ödülünün adayları da belli oldu.

30 futbolcunun yer aldığı listede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

BALLON D'OR ADAYLARI
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka



Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri



Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka


Hakan çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo

Lamine Yamal Lamine Yamal

Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

En iyi kulüp adayları:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."

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