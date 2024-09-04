Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday

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Milli futbolcu Arda Güler, France Football tarafından Ballon d'Or ödül töreninde genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı. ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli olmaya başladı. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

ARDA GÜLER KOPA TROPHY'E ADAY

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi. Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle: