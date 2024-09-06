Kimse Ziyech’i reddedemez!

Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Katar ekiplerinden Al-Gharafa, Hakim Ziyech için devreye girmişti. Al-Gharafa'nın ardından bir Katar temsilcisi daha Faslı futbolcunun peşine düştü.

Footmercato'da yer alan habere göre Hakim Ziyech'i isteyen bir diğer Katar temsilcisi Al-Arabi. Al-Arabi'den Hakim Ziyech transferine dair resmi açıklama geldi. Le Site Info'ya konuşan Al-Arabi Kulüp Komitesi Üyesi Khalid Al Mas, "Hiçbir takım Hakim Ziyech gibi kaliteli bir oyuncuyu reddedemez" ifadelerini kullandı. Mas, Ziyech müzakereleriyle ilgili daha fazla detay vermeyi reddederken en iyi futbolcularla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini bildirdi. Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunan Hakim Ziyech bu sezon 4 maça çıkıp skor katkısı veremedi.