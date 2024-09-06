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Hem iyi golcü hem iyi kalpli

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Osimhen, 6 Şubat depremi sonrasındaki yardım organizasyonunda formasını satışa çıkarmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Hem iyi golcü hem iyi kalpli

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Galatasaray dünya transfer gündemini sarsan Victor Osimhen transferiyle birlikte sadece süper bir golcü almadı. İyi kalpli birini de kadrosuna kattı. Türkiye'yi sarsan geçen şubattaki deprem dalgasına da kayıtsız kalmayan isimlerin başında Victor Osimhen geliyordu. Yıldız futbolcu, eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın organize ettiği yardım organizasyonu kapsamında formasını satışa çıkarmıştı.

Nijeryalı golcü, "İnsanlığa sempati duyuyorsan bunu yapmak zorundasın. Benim için buna katkıda bulunmak harika bir duygu. Afrikalı bir kardeşimi de kaybettim, Ganalı Christian Atsu. Huzur içinde uyusun" ifadelerini kullanmıştı.

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