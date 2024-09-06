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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Joao Mario, özel açıklamalarda bulundu

Joao Mario, “Beşiktaş, her yerde tanınan harika bir kulüp. Muhteşem taraftarımız var. Benfica’nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Joao Mario, özel açıklamalarda bulundu

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Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Joao Mario, Beşiktaş YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Beşiktaş, her yerde tanınan harika bir kulüp. Muhteşem taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti" şeklinde konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Rafa, buraya gelmemde kesinlikle çok önemliydi. Gerçekten iyi arkadaşız. Rafa oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum" dedi.

Yıldız futbolcu, 'Bu takıma neler katabilirsin?' şeklindeki soruya ise, "Deneyim, olgunluk, goller, asistler. Geçtiğimiz sezon Benfica'yla yaptığım şeyler. Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak" cevabını verdi.

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