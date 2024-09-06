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21 takımı reddetti yönetimi delirtti!

Fenerbahçe’nin uzun süredir elden çıkarmak için uğraştığı Ryan Kent şu ana kadar kendisine 21 takımdan gelen teklifleri reddetti. Son olarak da Olympiakos’u geri çevirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
21 takımı reddetti yönetimi delirtti!

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Fenerbahçe geçtiğimiz sezonunun başında Rangers'la sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattığında ciddi yankı uyandırmıştı. İskoç ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İngiliz yıldız büyük beklentilerle Sarı-Lacivertli formayı giymiş ancak hikayenin devamı tahmin edildiği gibi gelişmemişti. Özellikle Dusan Tadic'in transferi sonrası 11'deki yerini kaybeden Ryan Kent giderek düşen grafiğinin ardından gözden çıkarılmıştı. Fenerbahçe yönetimi ocak ayından bu yana yıldız futbolcuyu takım ararken, uzun süredir yapılan görüşmelerden bir türlü olumlu sonuç alınamadı.

MAAŞI 2.5 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon ara transferde Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçen Kent'e son 9 ay içinde tam 21 kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Son olarak Olympiakos'a 'hayır' diyen İngiliz futbolcunun bu tavrı çok büyük tepki topluyor. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu 2.5 milyon Euro maaş alıyor.

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