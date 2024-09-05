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Milli Takım'da Semih çıktı, Hekimoğlu da U21'e gitti!

Sol kasığındaki sakatlığın sürmesi sebebiyle Semih Kılıçsoy, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Mustafa Hekimoğlu ise U21’e gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Milli Takım’da Semih çıktı, Hekimoğlu da U21’e gitti!

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A Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu ise Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Milli Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un sakatlığının A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu. Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı" denildi. Bilindiği gibi Ay-Yıldızlılar'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta yarın deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak. A Milli Takımımız, 9 Eylül'de ise İzmir'de İzlanda'nın karşısına çıkacak.

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