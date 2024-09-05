Mario Jardel, Galatasaray’ın süper transferi Victor Osimhen hakkında konuştu

Galatasaray'ın unutulmaz forvetleri arasında yer alan Mario Jardel kulüp televizyonuna konuk oldu. Brezilyalı eski futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın süper transferi Victor Osimhen için, "İlk maçımda 5 gol atmıştım ben. Umarım o da burada böyle bir başlangıç yapar. Şaka bir yana, takımın çok iyi olması lazım golcülerin gol atması için. Çok kaliteli. Takımımızı çok güçlendirecek" yorumunu yaptı.

Jardel, Mauro Icardi için de "Çok iyi golcü ama başta Okan hocanın yaptıkları sonrasında bu seviyeye geldi. Icardi'den bu başarısını Avrupa Kupası kazandırarak taçlandırmasını bekleriz. Ben 25 yıl geçmesine rağmen Süper Kupa kazandığımız için ilgi görüyorum" dedi.