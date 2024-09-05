Fırtına’da 5. dönemini geçirecek efsane Şenol Güneş’ten net açıklama: Trabzon çağırıyorsa gitmemek olmaz

Trabzon'da Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasının ardından 5'inci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

Şenol Güneş'in İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan ile yapılan görüşmede sözleşme süresi ve maddi konulardaki şartları tamamen yönetim kuruluna bıraktığı ve bu konuyu açmadığı öğrenildi. 72 yaşındaki teknik adamın yapılan ikinci görüşmede "Trabzonspor beni çağırıyorsa gitmemek olmaz. Bu takım ayağa kalkacak ve bunu hep birlikte yapacağız" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in yeni teknik ekibini ise Trabzon'da belirleyeceği ve bu konuda henüz net bir karar vermediği de belirtildi. Bordo- Mavililer'in efsane teknik direktörü Şenol Güneş, ilk maçını ise daha önce 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a karşı oynayacak.

GÜNEŞ İŞBAŞI YAPIYOR

Trabzon'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 günlük izni bugün bitiyor. Bugün saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan futbolcular yeni teknik ekip ile tanışacak. Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularla bir görüşme gerçekleştirerek izleyecekleri yol haritasıyla ilgili görüşlerini anlatacak.