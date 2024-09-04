Trabzonspor, Türk futbolunun efsane ismi Şenol Güneş’i yeniden takımın başına getirdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından sonra hızla harekete geçen Trabzonspor yönetiminde Şenol Güneş isminde karar kılınmıştı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında 'Güneş' ismi ön plana çıkınca Başkan Ertuğrul Doğan, 72 yaşındaki hocayı önceki gün İstanbul'a davet etmişti.

Öğle saatlerinde Trabzon'dan uçağa binen Güneş saat 16.00'da Doğan'ın ofisine gelmişti. İlk yüz yüze görüşme sonrası A Spor'a konuk olan Doğan, "Asıl görüşme yarın" diyerek düne işaret etmişti. Planlandığı gibi taraflar dün yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren zirve sonrasında 2 yıllık anlaşma sağlandı ve Karadeniz devindeki 5. Şenol Güneş dönemi resmen başlamış oldu. Yarın takımla ilk idmanına çıkacak olan tecrübeli hoca, 2012-13 sezonunda ayrıldığı Bordo-Mavili kulübe 11 yıl sonra geri dönmüş oldu. Alınan bilgilere göre dün gerçekleşen görüşmede Şenol Güneş ile yönetim arasında transferler de masaya yatırıldı. Tecrübeli hocanın, takımın orta sahasına ve kanat rotasyonuna takviye talebinde bulunacağı öğrenildi.