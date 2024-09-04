Rabiot seferberliği! Galatasaray Fransız yıldız için tüm şartları zorluyor

Sara'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da gündemdeki isim Juventus'tan ayrıldıktan sonra hala bir takımla anlaşamayan Adrien Rabiot... Bu gece yarısına kadar UEFA 'ya kadrosunu bildirmek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar Fransız ismi de bu listeye yazdırmak için seferberlik ilan etti.

Spotif Aş yöneticisi Abdullah Kavukçu ile birlikte İtalya'da bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yıldız ismi ikna etmek için yıldız futbolcunun menajerliğini yapan annesi ile son ana kadar görüşmelerini sürdüreceği ve transfer için ikna etmeye çalışacakları öğrenildi. İtalya'dan aldığı teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olup olmayıcağı marak konusu. 1 Temmuz'dan itibaren serbest statüde bulunan 1.89'luk yıldıza güncel verilere göre 35 milyon Euro değer biçiliyor.



KÖRFEZ'İ VE İTALYA'YI REDDETTİ

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fransız futbolcu Adrien Rabıot, Avrupa'da kalmak istediği gerekçesiyle Körfez ekiplerinden gelen yüksek ücretleri geri çeviriyor. İtalya'da kalmaya da soğuk bakan 29 yaşındaki oyuncunun Milan'ın teklifini de olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Rabıot ile ilgili kısa süre içerisinde somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında.