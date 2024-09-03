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Memura farklı zam

Bu yıl maaşları yüzde 78 artan memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için anketlerden 4 farklı oran çıktı. Enflasyon tahminleri artışın yüzde 10-15 aralığında olabileceğini, en düşük memur maaşının 45 bin lirayı aşabileceğini ortaya koydu...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Memura farklı zam

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Memurlar ve emekliler yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. TÜFE tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.

MERKEZ NE DİYOR?
Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak belirledi. Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olursa ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise 6 aylık TÜFE yüzde 13.84'ü bulacak. Memurların Ocak zammı ilk tahmine göre enflasyon farkıyla 6.62'ye, ikincisine göre yüzde 9.70'e ulaşacak. Ayrıca ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de ipuçları veriyor.

ANKET 1: Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2024'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.89 seviyesine çıkarken, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.45 enflasyon farkıyla yüzde 10.71'i bulacak.

ANKET 2: Reuters'ın anketine göre de enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 14.60 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri buna göre yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecek. Yüzde 6'lık Ocak zammı da farkla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek.

ANKET 3: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamındaki ankette ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 oldu. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.77 çıkacak. Bu durumda enflasyon farkı yüzde 8.88'e ulaşacak. Zam oranı da farkla birlikte yüzde 15.41'i bulacak.

ANKET 4: AA Finans da 11 ekonomistle anket gerçekleştirdi. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84 çıktı. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 14.52 seviyesinde olacak. Bu durumda memurlar ve emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkıyla yüzde 10.36 zam alabilecek. 4 ankete göre en düşük maaşın memurlarda 43 bin 267-45 bin 247, memur emeklilerinde 19 bin 410-20 bin 298 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

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