Medina için son hamle: Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katmak için tüm yolları deniyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Cristian Medina'nın peşini bırakmıyor. Arjantin medyasına göre, Fenerbahçe, Cristian Medina için yaptığı teklifi güncelledi. Sarı-Lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon dolar ve yüzde 20 pay içeren yeni bir teklif yaptı. Boca Juniors'un yakın bir zamanda teklife cevap vermesi bekleniyor.

Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in, 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Genç yetenek de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Bilindiği gibi Sarı Kanarya, genç yıldız için geçtiğimiz günlerde 11 milyon dolarlık bir teklif yapmış ancak bu teklif Arjantin kulübü Boca Juniors tarafından geri çevrilmişti. Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan Christian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 25 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlilk performans sergiledi. 2020 yılından beri Boca Juniors'ta forma giyen yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.