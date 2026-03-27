"Dürüstlük" ve "liyakat" edebiyatı yapan muhalefet belediyelerindeki çürümüşlük bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Hakkında rüşvet ve irtikap iddiaları bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurduğu kirli rant düzeni, emniyetin şafak operasyonuyla yerle yeksan edildi. Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düğmeye basan ekipler, aralarında Başkan Yalım'ın da bulunduğu 11 kişiyi kıskıvrak gözaltına aldı.
21 YAŞINDAKİ BELEDİYE ÇALIŞANIYLA BASILDI
Yalım, şafak vakti düzenlenen operasyonda otelin 906 numaralı odasında basıldı. Başkan Yalım'ın yanında, otelde kayıtsız olarak konaklayan 21 yaşındaki belediye çalışanı Seher Akay vardı.
Yalım, yanındaki cep telefonunu polislere teslim edip şifresini verirken, belediye çalışanı kadının üzerinde arama yapan polis ekipleri, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından el konulan cep telefonunun şifresi de çözüldü. Başkan Yalım'a ait olduğu belirlenen cep telefonunda Yalım'ın sevgilileriyle birlikte görüntü ve fotoğrafları bulundu.
Ayrıca Yalım'ın belediye personelinden iki sevgilisinin olduğu, yüksek maaş verdiği bu kişilerin hiç işe gitmedikleri saptandı.
MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI: 114 TAŞINMAZ, 34 ARAÇ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Rüşvet ağını deşifre eden MASAK raporunda Yalım'ın üzerine kayıtlı tam 34 araç ve 114 taşınmaz tespit edildi. Kirli servetini kaçırmak isteyen Yalım'ın, 33 araç ve 83 taşınmazı alelacele en yakınındaki isme, danışmanı Cihan Aras'ın üzerine geçirdiği belgeleriyle kanıtlandı.
Şu an 1 araç ve 31 adet taşınmazı bulunan Yalım'ın hisseleri devrederken yaptığı bankacılık işlemleri de MASAK raporuna detaylı olarak yansıdı.
34 MİLYON 125 BİN LİRALIK SENARYOLU DEVİR
Raporda, Yalım'ın ortağı olduğu iki şirketteki hisselerini Cihan Aras'a devrettiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Yalım'ın yüzde 90 oranında hissedarı olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren süreçte devrettiği belirtildi. Devir işleminin ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Yalım'ın iki işlemde toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı şubeden eşdeğer tutarda nakit yatırdığı ve söz konusu paranın "hisse devri ödemesi" açıklamasıyla Yalım'a aktarıldığı ifade edildi.
Benzer şekilde, Yalım'ın %95 oranında hissedarı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki hisselerini de 2024 Temmuz ile 2025 Şubat arasında Cihan Aras'a devrettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Aras'ın 18 Şubat 2025'te toplam 9 milyon 500 bin TL nakit yatırdığı; ardından Yalım'ın aynı tutarı çektiği ve işlemin "hisse devri ödemesi" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ İNCELENDİ
2018-2025 yılları arasını kapsayan incelemede, Yalım'ın toplam 301 bin lira tutarından 20 bin 864 euro tutarında SWIFT ve OKT yoluyla para aldığı, buna karşılık 17 bin 730 euro, 13 bin 595 sterlin ve 2 bin 43 dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 327 bin TL karşılığı döviz transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
MASAK bulgularına göre, Yalım Petrol adına kayıtlı 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil adına ise 5 araç ve 28 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.