34 MİLYON 125 BİN LİRALIK SENARYOLU DEVİR

Raporda, Yalım'ın ortağı olduğu iki şirketteki hisselerini Cihan Aras'a devrettiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Yalım'ın yüzde 90 oranında hissedarı olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren süreçte devrettiği belirtildi. Devir işleminin ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Yalım'ın iki işlemde toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı şubeden eşdeğer tutarda nakit yatırdığı ve söz konusu paranın "hisse devri ödemesi" açıklamasıyla Yalım'a aktarıldığı ifade edildi.

Benzer şekilde, Yalım'ın %95 oranında hissedarı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki hisselerini de 2024 Temmuz ile 2025 Şubat arasında Cihan Aras'a devrettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Aras'ın 18 Şubat 2025'te toplam 9 milyon 500 bin TL nakit yatırdığı; ardından Yalım'ın aynı tutarı çektiği ve işlemin "hisse devri ödemesi" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ İNCELENDİ

2018-2025 yılları arasını kapsayan incelemede, Yalım'ın toplam 301 bin lira tutarından 20 bin 864 euro tutarında SWIFT ve OKT yoluyla para aldığı, buna karşılık 17 bin 730 euro, 13 bin 595 sterlin ve 2 bin 43 dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 327 bin TL karşılığı döviz transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

MASAK bulgularına göre, Yalım Petrol adına kayıtlı 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil adına ise 5 araç ve 28 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.