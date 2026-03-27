



Yapılan incelemede, belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında para topladıkları ve bu paraları da Yalım'ın makamına getirilerek özel kalem müdürüne teslim ettikleri belirlendi.

Uşak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın, Ocak 2025'te 'bağış' adı altında rüşvet paralarını topladığı Uşakspor Kulübü'nün başkanı olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl haziran ayında görevini devreden Kurnaz'ın kulüp başkanlığına, belediye başkanının takdiri ile getirildiğini söylediği açıklama ise yeniden akıllara geldi.

Özkan Yalım'a otel odasında baskın: Şok saklama yöntemi!

VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ

Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi.



Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.

MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu saptandı. Gerçekleşen finansal işlemlerin mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilmesi yapıldı.