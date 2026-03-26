ABD cephesinden de benzer bir değerlendirme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye için "şahane" ve "harika" ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ı "harika bir lider" olarak tanımladı.

TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER

Dün (27 Mart) savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bölgedeki bazı ülkelerin dışında kalan aktörlerden de güçlü destek gördüklerini belirtti. Trump, "Bence Türkiye şahane, aslında harikaydı. Bölgedeki olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar." ifadelerini kullandı. Trump, Başkan Erdoğan'ı "harika bir lider" olarak övdü ve Türkiye'nin İran savaşına karışmamasının "muhteşem" olduğunu söyledi.

TÜRKİYE DENGE KURAN AKTÖR OLDU

Ortaya çıkan tabloda Türkiye'nin izlediği bu strateji, bölgesel dengede belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.