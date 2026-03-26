Ortadoğu'da tırmanan kriz sürecinde Türkiye, sahada değil masada etkili olan stratejisiyle öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen denge politikası, uluslararası arenada dikkat çekti.
TÜRKİYE KRİZİ BÜYÜTMEDİ YÖNETTİ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, bölge genelinde yayılırken Ankara, çatışmanın tarafı olmak yerine diplomasi trafiğini artırdı.
Sahadaki gelişmeleri yakından takip eden Ankara, askeri angajmandan uzak durarak diplomatik kanalları açık tuttu. Bu yaklaşım, Türkiye'yi kriz yöneten ülkeler arasında öne çıkardı.
ERDOĞAN'IN DURUŞUNA İKİ CEPHEDEN DESTEK
Türkiye'nin duruşu Başkan savaşın taraflarının da övgüsünü aldı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın tutumunu "takdire şayan" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin İslam dünyasıyla dayanışmasına vurgu yaptı.
PEZEŞKİYAN: ERDOĞAN'IN TUTUMU TAKDİRE ŞAYANDIR
25 Mart'ta sosyal medya üzerinden Türkçe paylaşım yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD cephesinden de benzer bir değerlendirme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye için "şahane" ve "harika" ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ı "harika bir lider" olarak tanımladı.
TRUMP: ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER
Dün (27 Mart) savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bölgedeki bazı ülkelerin dışında kalan aktörlerden de güçlü destek gördüklerini belirtti. Trump, "Bence Türkiye şahane, aslında harikaydı. Bölgedeki olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar." ifadelerini kullandı. Trump, Başkan Erdoğan'ı "harika bir lider" olarak övdü ve Türkiye'nin İran savaşına karışmamasının "muhteşem" olduğunu söyledi.
TÜRKİYE DENGE KURAN AKTÖR OLDU
Ortaya çıkan tabloda Türkiye'nin izlediği bu strateji, bölgesel dengede belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.