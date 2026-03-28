ABD ve İsrail bir aydır İran'a yönelik saldırılara devam ediyor. Washington İran'a yönelik kara saldırısı tehditlerine devam ederken İran basınında bir manşet dikkat çekti.
"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"
İran rejimine yakınlığı ile bilinen Tahran Times İranlıların ABD kara işgaline nasıl karşılık vereceğine yönelik bir haber yayımladı ve "Cehenneme hoş geldiniz" başlığını kullandı.
İRAN'DAN "HANİ 72 SAATTE BİTECEKTİ" MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a saldırıları başlattığında "operasyonun" 72 saat süreceğini söylediğini hatırlatan İran gazetesi "Ancak bir aylık çatışmanın ardından İran çöküş belirtisi göstermedi" dedi.
Tahran Times ayrıca suikasta kurban giden yetkililerin yerlerine yenilerinin atandığını, ABD ile İsrail'e karşı askeri operasyonların başlatıldığını, bölgedeki tüm Amerikan üslerine saldırıldığını, İsrail'in bombalandığını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kısıtlandığını belirtti.
KARA SALDIRISI ABD İÇİN KAYIP OLUR
ABD'nin kara saldırısının sınırlı olacağını işaret eden Tahran Times, bunun da Washington için büyük kayıplara yol açacağını belirtti.