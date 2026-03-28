CANLI YAYIN
Geri

İran’dan ABD’ye kara saldırısı mesajı: Cehenneme hoş geldiniz

ABD ve İsrail’in bir aydır süren saldırılarına füze ve İHA misillemeleri ile karşılık veren İran'da dikkat çeken bir haber yayımlandı. Tahran basını Washington’a sert mesaj verdi: “Cehenneme hoş geldiniz.” Kara saldırısı tehdidine karşılık veren İran, olası bir işgalin ABD için ağır kayıplar getireceğini savundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İran rejimine yakın Tahran Times gazetesi, ABD'nin olası kara saldırısına karşı İran'ın vereceği yanıta ilişkin 'Cehenneme hoş geldiniz' başlıklı haber yayımladı.
  • Tahran Times, Trump'ın Netanyahu ile 28 Şubat'ta İran'a saldırıları başlatırken operasyonun 72 saat süreceğini söylediğini ancak bir aylık çatışmanın ardından İran'ın çöküş belirtisi göstermediğini yazdı.
  • Gazete, suikasta uğrayan yetkililerin yerlerine yenilerinin atandığını, bölgedeki Amerikan üslerine saldırıldığını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişin kısıtlandığını belirtti.
  • Tahran Times, ABD'nin kara saldırısının sınırlı olacağını ancak Washington için büyük kayıplara yol açacağını ifade etti.

ABD ve İsrail bir aydır İran'a yönelik saldırılara devam ediyor. Washington İran'a yönelik kara saldırısı tehditlerine devam ederken İran basınında bir manşet dikkat çekti.

Tahran

"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

İran rejimine yakınlığı ile bilinen Tahran Times İranlıların ABD kara işgaline nasıl karşılık vereceğine yönelik bir haber yayımladı ve "Cehenneme hoş geldiniz" başlığını kullandı.

İRAN'DAN "HANİ 72 SAATTE BİTECEKTİ" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a saldırıları başlattığında "operasyonun" 72 saat süreceğini söylediğini hatırlatan İran gazetesi "Ancak bir aylık çatışmanın ardından İran çöküş belirtisi göstermedi" dedi.

Tahran Times ayrıca suikasta kurban giden yetkililerin yerlerine yenilerinin atandığını, ABD ile İsrail'e karşı askeri operasyonların başlatıldığını, bölgedeki tüm Amerikan üslerine saldırıldığını, İsrail'in bombalandığını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kısıtlandığını belirtti.

Tahran Times

KARA SALDIRISI ABD İÇİN KAYIP OLUR

ABD'nin kara saldırısının sınırlı olacağını işaret eden Tahran Times, bunun da Washington için büyük kayıplara yol açacağını belirtti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler