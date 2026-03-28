İran rejimine yakın Tahran Times gazetesi, ABD'nin olası kara saldırısına karşı İran'ın vereceği yanıta ilişkin 'Cehenneme hoş geldiniz' başlıklı haber yayımladı.

Tahran Times, Trump'ın Netanyahu ile 28 Şubat'ta İran'a saldırıları başlatırken operasyonun 72 saat süreceğini söylediğini ancak bir aylık çatışmanın ardından İran'ın çöküş belirtisi göstermediğini yazdı.

Gazete, suikasta uğrayan yetkililerin yerlerine yenilerinin atandığını, bölgedeki Amerikan üslerine saldırıldığını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişin kısıtlandığını belirtti.

Tahran Times, ABD'nin kara saldırısının sınırlı olacağını ancak Washington için büyük kayıplara yol açacağını ifade etti.

ABD ve İsrail bir aydır İran'a yönelik saldırılara devam ediyor. Washington İran'a yönelik kara saldırısı tehditlerine devam ederken İran basınında bir manşet dikkat çekti.

"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ" İran rejimine yakınlığı ile bilinen Tahran Times İranlıların ABD kara işgaline nasıl karşılık vereceğine yönelik bir haber yayımladı ve "Cehenneme hoş geldiniz" başlığını kullandı.