Bakıcı, gündelikçi gibi ev işlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var.
İsteyenler eksik primlerini kendileri de ödeyebiliyor...
İşte merak edilen soruların yanıtları:
1. Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı?
Evet, 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması gerekiyor. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada temel belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışılması oluyor.
2. Primler neye göre belirleniyor?
Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor. Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik imkanı elde ediyor. Aynı evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.
3. Ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar ne kadar prim ödeyecek?
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 4.266,38 lira, 30 gün çalıştıranlar da 12.799,13 lira prim ödüyor. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere iki puanlık indirim uygulanıyor. Bu kapsamda 10 gün çalıştıran 4 bin 46 lira 18 kuruş, 30 gün çalıştıran 12 bin 138 lira 53 kuruş ödüyor.
4. Eğer çalışan emekli ise ödenecek prim değişir mi?
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılan işçi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için en az 3.550,73 lira, 30 gün çalışanlar için 10.652,18 lira prim ödenmesi gerekiyor.
5. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlar için en kolay başvuru nasıl yapılacak?
Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay gerçekleştirilebilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi T.C. kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. numarasını ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştırılacağı bilgisinin her bir gün için ayrı SMS ile gönderilmesi gerekiyor.
6. Ev işlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıran ne kadar prim öder?
Ayda 1 gün çalıştıranların 22,02, ayda 9 gün çalıştıranların 198,18 lira iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi lazım.
7. Peki bu prim ödemesi nasıl yapılabilecek?
SGK'ya doğrudan ya da posta yoluyla, "www.turkiye.gov.tr" uygulamasından başvuranlar banka aracılığıyla, SMS ile başvuranlar cep telefonu faturaları ile ödeyebiliyor.
8. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik primi yatırmak isterse ne kadar ödeyecek?
Ev işlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primini kendisi ödeyebiliyor. Prime esas kazanç alt sınırına göre bu yıl içerisinde ödenecek aylık prim tutarı 11.065,05 lira seviyesinde bulunuyor.
9. Emeklilik sigortası primi ödemek için ne gerekiyor?
Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli.
10. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların emeklilik primi yatırması için bir süre sınırı var mı?
Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek.