AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"da açıklamalarda bulundu.

İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor. Algoritma dediğimiz şey, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor. Şuanda iletişim, esasında savaşında bir parçası olarak ortaya konuluyor. Büyük bir propaganda makinesi insanlığı yanıltıyor. Çok başarılı bir forum, çok tebrik ediyoruz. Dünyada bu kadar kapsamlı bir şekilde bu konuları ele alan başka bir zirve yok. Savaşın hakikatinin anlatılması büyük bir önem kazandı. Bütün bu insanlık suçlarının başlamasının sebebi ABD ve İsrail'i birlikte gerç ekleştirdiği saldırıdır. İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor.