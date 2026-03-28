Kocaeli Cengiz Topel Meydanı'ndan 17 Aralık 2025'ten itibaren havalandırılan 3 TB-2 İHA, Karadeniz üzerinde haftada 4 sorti yapıyor.

Operasyonlarda tespit edilen 275 şüpheli cisimden 10 mayın, 8 kamikaze İHA ve 11 kamikaze İDA SAS Timleri tarafından imha edildi.

Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında 28 bin 150 saat deniz ve 7 bin 711 saat hava devriyesi gerçekleştirildi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'e yayılan "sürüklenen mayın" ve "kamikaze" tehdidine karşı Türk Deniz Kuvvetleri adeta duvar ördü.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla kurulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" (MCM Black Sea), Mavi Vatan'ın güvenliği için tam kapasiteyle devreye girdi. 26 Mart 2022'den bu yana kesintisiz süren operasyonlarda, Karadeniz'in hırçın suları adım adım taranıyor.

Karadeniz’de mayın ve kamikaze alarmı

28 BİN SAATLİK DEV DEVRİYE

MSB kaynaklarından edinilen bilgilere göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen harekat kapsamında rakamlar operasyonun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bugüne kadar toplamda 28 bin 150 saat seyir gerçekleştiren fırkateyn, denizaltı ve karakol gemilerine; gökyüzünden Deniz Karakol uçakları, helikopterler ve İHA'lar eşlik etti. Havada icra edilen 7 bin 711 saatlik uçuşla Karadeniz'in her noktası mercek altına alındı.