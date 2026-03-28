Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'e yayılan "sürüklenen mayın" ve "kamikaze" tehdidine karşı Türk Deniz Kuvvetleri adeta duvar ördü.
Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla kurulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" (MCM Black Sea), Mavi Vatan'ın güvenliği için tam kapasiteyle devreye girdi. 26 Mart 2022'den bu yana kesintisiz süren operasyonlarda, Karadeniz'in hırçın suları adım adım taranıyor.
28 BİN SAATLİK DEV DEVRİYE
MSB kaynaklarından edinilen bilgilere göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen harekat kapsamında rakamlar operasyonun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bugüne kadar toplamda 28 bin 150 saat seyir gerçekleştiren fırkateyn, denizaltı ve karakol gemilerine; gökyüzünden Deniz Karakol uçakları, helikopterler ve İHA'lar eşlik etti. Havada icra edilen 7 bin 711 saatlik uçuşla Karadeniz'in her noktası mercek altına alındı.
275 ŞÜPHELİ CİSİM İMHA EDİLDİ
Operasyon süresince ekipler toplamda 275 şüpheli cisim tespit etti.
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu cisimlerin:
10 adedinin mayın,
8 adedinin kamikaze İHA,
11 adedinin ise kamikaze İDA (İnsansız Deniz Aracı) olduğu teşhis edildi.
Bu cisimler Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birimi olan SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilerek olası faciaların önüne geçildi.
KOCAELİ'DEN HAVALANAN TB-2'LER NÖBETTE
Karadeniz'de tanımlanmış deniz ve hava resmi etkinliğini artırmak amacıyla önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.
17 Aralık 2025 tarihinden itibaren Kocaeli Cengiz Topel Meydanı'na konuşlandırılan 3 adet TB-2 İHA, Karadeniz üzerinde haftada 4 sorti yaparak sürekli gözetleme yapıyor. Ayrıca bölgedeki enerji sondaj ve araştırma gemilerimiz ile onlara destek sağlayan sivil unsurlar, donanma tarafından 24 saat kesintisiz korunuyor.
DEVLETİN TÜM KURUMLARI EL ELE
Deniz Kuvvetleri, bu dev operasyonu sadece askeri kanatla değil Sahil Güvenlik, Enerji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları gibi sivil denizciliğin tüm paydaşlarıyla tam koordinasyon içinde yürütüyor.
"MCM Black Sea" mutabakatı çerçevesinde Karadeniz'e komşu ülkelerle istihbarat paylaşımı yapılırken, Türkiye'nin savaştan olumsuz etkilenmemesi için azami tedbir alınmaya devam ediliyor.