MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Türkiye gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Türkiye bir barış ortamı için çaba sarf ediyor. Barışın sağlanması için önemli temaslarda bulunuluyor. Temennimiz en kısa zamanda silahların susmasıdır. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı. Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları olmakla beraber şuan için Türkiye'yi savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. " dedi.

"İSTİFA KÜSKÜNLÜĞE DAYALI DEĞİLDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin konuşan Bahçeli, "Kendisinin partimize çok büyük katkıları olmuştur. Kendisi akademik kariyerine ağırlık vermek için müsaade istedi. Herhangi bir küskünlüğe dayalı değil, iş bölümünün sonucudur. Kendisine başarılar diliyorum. Bizde kırgınlık, kızgınlık intikam uzaktır." dedi.