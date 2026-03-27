Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Burada önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan daha sonra kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Küresel finans sisteminin kalbinde yer alan ve yönettiği 14 trilyon dolarlık devasa varlıkla ülkelerin milli gelirlerini geride bırakan BlackRock'ın kurucusu Laurence D. Fink'in hayatı büyük merak konusu. Peki, piyasalara yön veren Laurence D. Fink kimdir? BlackRock şirketi kime ait ve küresel ekonomideki önemi nedir? İşte dünyanın en güçlü finansörlerinden birinin portresi...

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Larry Fink. (Fotoğraf The New York Times)

LAURENCE D. FINK KİMDİR?

Küresel finans dünyasında kısaca Larry Fink olarak bilinen Laurence Douglas Fink, 2 Kasım 1952 tarihinde ABD'nin California eyaletinde dünyaya geldi. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Fink, akademik eğitimini California Üniversitesi (UCLA) Siyaset Bilimi bölümünde tamamladıktan sonra, aynı üniversitede gayrimenkul alanında işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

Kariyerine 1976 yılında Wall Street'te, First Boston yatırım bankasında başlayan Fink, burada ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasasının yaratılmasında öncü rollerden birini üstlendi. Genç yaşta büyük başarılar elde etse de, 1986 yılında departmanının 100 milyon dolar zarar etmesiyle şirketten ayrılmak zorunda kaldı. Ancak bu kriz, onun küresel bir imparatorluk kurmasının temellerini atacaktı. Risk yönetimi konusundaki eksiklikleri fark eden Fink, 1988 yılında bugün dünyayı yöneten şirket olarak anılan BlackRock'ı kurdu.

14 TRİLYON DOLARLIK BİR GÜÇ: BLACKROCK NE KADAR VARLIK YÖNETİYOR?

Larry Fink'in vizyonuyla kurulan BlackRock, bugün dünyanın en büyük varlık yönetim şirketidir. Yönettiği varlıkların toplamı (AUM) 14 trilyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. Bu rakamın büyüklüğünü anlamak için şu detaylara bakmak yeterlidir:

Ülkelerden Daha Zengin: 14 trilyon dolarlık bu rakam, Almanya, Japonya ve İngiltere gibi dev ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'larının (GSYH) toplamından bile daha büyüktür.

Küresel Ortaklık: Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden (Apple, Microsoft, Google) enerji ve ilaç şirketlerine kadar hemen her büyük küresel markanın en büyük hissedarlarından biri BlackRock'tır.