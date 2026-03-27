Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması hız kazanırken orta saha için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla öne çıkan Anthony Dennis için devreye girdiği öne sürüldü.
Liderlik yarışını sürdürürken gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık veren Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha hattına özel bir hamle planladığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN ANTHONY DENNIS HAMLESİ
Galatasaray'ın, Göztepe forması giyen Anthony Dennis'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Orta sahada daha sert, mücadele gücü yüksek ve top kazanan bir profile yönelen sarı-kırmızılıların, Nijeryalı futbolcuyu bu özellikleri nedeniyle ön plana çıkardığı ifade edildi.
OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ PROFİL
Teknik direktör Okan Buruk'un, orta sahada kesici özellikleri güçlü bir oyuncu talep ettiği ve Anthony Dennis'in bu profile uygun bulunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, genç futbolcunun dinamizmini ve oyun sertliğini yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE
Anthony Dennis transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı belirtildi. Genç orta saha oyuncusunun, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer aldığı ifade edildi. Böylece ezeli rakiplerin aynı isim üzerinde karşı karşıya geldiği yeni bir transfer yarışı gündeme geldi.
Siyah beyazlıların bu süreçteki kozu ise Junior Olaitan olacak.
GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
21 yaşındaki futbolcu için Göztepe'nin yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyor. Bu rakam, transfer görüşmelerinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ezeli rakipler arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.
BU SEZON 24 MAÇTA OYNADI
Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu maçlarda 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Dennis'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.