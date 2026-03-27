BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE Anthony Dennis transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı belirtildi. Genç orta saha oyuncusunun, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer aldığı ifade edildi. Böylece ezeli rakiplerin aynı isim üzerinde karşı karşıya geldiği yeni bir transfer yarışı gündeme geldi. Siyah beyazlıların bu süreçteki kozu ise Junior Olaitan olacak.

GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO 21 yaşındaki futbolcu için Göztepe'nin yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyor. Bu rakam, transfer görüşmelerinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ezeli rakipler arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.