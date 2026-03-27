Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş

Galatasaray’da yeni sezon transfer planlaması milli arada hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Anthony Dennis için harekete geçti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş
Hızlı Özet
  • Galatasaray, Göztepe'de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i kadrosuna katmak istiyor.
  • Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada kesici özellikleri güçlü ve top kazanan bir oyuncu talep ediyor.
  • Beşiktaş da Anthony Dennis'i transfer listesine aldı ve Galatasaray ile aynı oyuncu için yarışa girdi.
  • Göztepe, 21 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Anthony Dennis bu sezon Göztepe'de 24 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti.

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması hız kazanırken orta saha için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla öne çıkan Anthony Dennis için devreye girdiği öne sürüldü.

Liderlik yarışını sürdürürken gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık veren Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha hattına özel bir hamle planladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş-2

GALATASARAY'DAN ANTHONY DENNIS HAMLESİ

Galatasaray'ın, Göztepe forması giyen Anthony Dennis'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Orta sahada daha sert, mücadele gücü yüksek ve top kazanan bir profile yönelen sarı-kırmızılıların, Nijeryalı futbolcuyu bu özellikleri nedeniyle ön plana çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş-3

OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ PROFİL

Teknik direktör Okan Buruk'un, orta sahada kesici özellikleri güçlü bir oyuncu talep ettiği ve Anthony Dennis'in bu profile uygun bulunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, genç futbolcunun dinamizmini ve oyun sertliğini yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü konuşuluyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş-4

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Anthony Dennis transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı belirtildi. Genç orta saha oyuncusunun, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer aldığı ifade edildi. Böylece ezeli rakiplerin aynı isim üzerinde karşı karşıya geldiği yeni bir transfer yarışı gündeme geldi.

Siyah beyazlıların bu süreçteki kozu ise Junior Olaitan olacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş-5

GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

21 yaşındaki futbolcu için Göztepe'nin yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyor. Bu rakam, transfer görüşmelerinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ezeli rakipler arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş-6

BU SEZON 24 MAÇTA OYNADI

Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu maçlarda 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Dennis'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan 2 transfer bombası: Bruno Fernandes ve Falorin Balogun

