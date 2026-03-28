Olay günü, Aleyna Kalaycıoğlu'nu Ümraniye'deki bir stüdyodan almaya giden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Vahap Canbay ve arkadaşları arasında tartışma çıktı.

Soruşturma dosyasına göre olay, Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasındaki sorunlu ilişki ve bu durumun yarattığı gerilimler neticesinde meydana geldi.

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart akşamı yaşanan ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma derinleşirken, dosyaya giren ifadeler olayın arka planındaki ilişkiler ağını ve gerilimi gün yüzüne çıkardı. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanırken, Zuhal Kalaycıoğlu hakkında adli kontrol kararı verildi.

OLAYIN ARKA PLANI: ORTAK ARKADAŞLIK, GERİLİM VE KOPUŞ SÜRECİ

Dosyaya giren bilgilere göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın, Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay ile ortak arkadaş çevresine sahip olduğu belirtildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu ifadesinde, Kundakçı ile tanışıklığının kızının çevresi üzerinden geliştiğini, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını vurguladı.

İfadede dikkat çeken bir diğer unsur ise Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasındaki ilişki oldu. Anne Kalaycıoğlu, bu ilişkinin başından itibaren sorunlu olduğunu, sık sık kavga yaşandığını ve kızının birkaç kez ayrılmak istediğini ancak tehdit ve baskı nedeniyle bu süreçlerin sonuçlanamadığını öne sürdü.

"EVİMİ STÜDYO GİBİ KULLANDILAR, TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ"

Zuhal Kalaycıoğlu, Canbay'ın zamanla arkadaşlarıyla birlikte evlerine gelmeye başladığını, müzik bahanesiyle uzun süre kaldıklarını ve bu durumun ciddi huzursuzluk yarattığını ifade etti.

Bu nedenle önce Zekeriyaköy'deki evinden, ardından Beykoz'daki evinden taşınmak zorunda kaldığını belirten anne, Canbay'ın "Annen buradan gitsin, biz burada kalalım" şeklindeki sözlerinin aile içinde büyük gerilim yarattığını söyledi.

AYRILIK SÜRECİ: TEHDİT İDDİALARI VE ŞİDDET VURGUSU

Dosyada yer alan ifadeye göre, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilişki boyunca ciddi baskı altında olduğu iddia edildi. Anne Kalaycıoğlu, kızının telefonunun kırıldığını, zorla alıkonulduğunu ve köpekleri üzerinden tehdit edildiğini ileri sürdü.

"Kızım beni arayıp 'Anne gel beni kurtar' dedi" diyen anne, yaşananlar nedeniyle korktuklarını ve bu yüzden resmi makamlara başvuramadıklarını ifade etti.

OLAY GÜNÜ: STÜDYO ÖNÜNDE BEKLEYEN ARAÇ VE SİLAH SESLERİ

İfadeye göre olay günü akşam saatlerinde Aleyna Kalaycıoğlu annesini arayarak Ümraniye'deki stüdyoda olduklarını ve dışarı çıkamadıklarını söyledi. Anne, kızına eve gelmesi yönünde ısrar etti.

Kısa süre sonra Aleyna ve arkadaşı Bertin'in eve geldiği, ancak köpeklerinin stüdyoda kaldığı için yeniden geri dönme planı yaptıkları belirtildi.

Bu süreçte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun devreye girdiği ve Aleyna'yı almak üzere eve geldiği ifade edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA: TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ATEŞ AÇILDI

Anne Kalaycıoğlu'nun ifadesine göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna'nın stüdyoya gitmesinin ardından olaylar hızla gelişti. Tanık anlatımına göre stüdyo önünde Vahap Canbay ve arkadaşları araç içinde bekliyordu.

İddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı ve Alaattin Kadayıfçıoğlu silahla ateş açtı. Olay sırasında kimin vurulduğunun bilinmediği, panik halinde olay yerinden uzaklaşıldığı aktarıldı.

Kısa süre sonra polisin anneye ulaşarak olay hakkında bilgi verdiği belirtildi.

"KIZIM ŞOKTAYDI, TİTRİYORDU"

Anne Kalaycıoğlu, olay sonrası kızını bulduğunda ciddi bir travma yaşadığını ifade ederek, "Hiç konuşamıyordu, tir tir titriyordu" dedi.

Kızını teslim etmeyi planladıklarını ancak engelli kardeşine sarılıp ağlaması üzerine o gece bunu yapamadığını belirtti.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK" SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Dosyada yer alan tanık ifadelerinde, olay öncesinde Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Herkes haddini bilecek" şeklinde bir telefon konuşması yaptığı iddia edildi.

Anne ise bu sözleri doğrulayarak, ancak herhangi bir tehdit amacı taşımadığını, tartışma sırasında telefonu kapatırken söylediğini ifade etti.

"HİÇBİR DAHLİM YOK, KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM"

Zuhal Kalaycıoğlu ifadesinin sonunda, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, kimseyi azmettirmediğini ve Kundakçı'nın ölümünde herhangi bir rolü bulunmadığını vurguladı.

Aynı zamanda engelli kızına bakmakla yükümlü olduğunu belirterek, soruşturmanın bu durum dikkate alınarak yürütülmesini talep etti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, kamera kayıtları, telefon görüşmeleri ve tanık ifadeleri detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürerken, dosyada yer alan ilişkiler ağı ve geçmişte yaşanan gerilimlerin cinayete giden süreci nasıl etkilediği araştırılıyor.