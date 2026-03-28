Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Aydın, Denizli ve Muğla'da yağışların şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu…
İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, mevsim normallerinin üzerindeki ılıman hava yerini yeniden soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6 gün boyunca yağışlı hava etkili olurken, birçok bölgede kış şartlarının yeniden hissedilmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HAFTA SONU UYARISI
İstanbul Valiliği, hafta sonuna ilişkin hava durumu uyarılarını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle sabah saatlerine kadar yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 10 ila 15 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
Pazar günü ise çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 10 derece civarında en düşük, 12 derece civarında en yüksek değerlerde olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan rüzgarın salı günü öğle saatlerine kadar güney yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla eseceği belirtilirken, soba ve doğalgaz kullanımına bağlı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi. Yetkililer ayrıca, pazar ve pazartesi günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde, diğer günlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
METEOROLOJİ UYARILARI
BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR, EGE VE AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, kuzeydoğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genel olarak güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Yetkililer, özellikle fırtına beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
SEL RİSKİ ARTIYOR
Yağışların Ege ve Batı Akdeniz genelinde etkisini artırması beklenirken, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Aydın, Denizli ve Muğla'da yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği belirtilirken, olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor.
12 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı verdi.
4 NİSAN'DAN SONRA SICAKLIKLAR YENİDEN ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının 4 Nisan itibarıyla yükselişe geçerek mevsim normallerine doğru çıkması bekleniyor.
BAZI İLLERİN 28 MART HAVA SICAKLIKLARI ŞÖYLE⤵
Kırklareli: 8 / 13 °C
İstanbul: 10 / 15 °C
Denizli: 10 / 14 °C
İzmir: 11 / 17 °C
Adana: 12 / 22 °C
Ankara: 4 / 17 °C
Samsun: 8 / 18 °C
Erzurum: 0 / 13 °C
Malatya: 4 / 18 °C
Kars: -14 / -8 °C
Diyarbakır: 5 / 18 °C
Gaziantep: 8 / 16 °C