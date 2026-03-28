Aydın, Denizli ve Muğla'da yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği belirtilerek olası sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Aydın, Denizli ve Muğla'da yağışların şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İl il hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, mevsim normallerinin üzerindeki ılıman hava yerini yeniden soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6 gün boyunca yağışlı hava etkili olurken, birçok bölgede kış şartlarının yeniden hissedilmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HAFTA SONU UYARISI

İstanbul Valiliği, hafta sonuna ilişkin hava durumu uyarılarını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle sabah saatlerine kadar yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 10 ila 15 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Pazar günü ise çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 10 derece civarında en düşük, 12 derece civarında en yüksek değerlerde olacağı tahmin ediliyor.