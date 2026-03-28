Gelecek sezon çok daha güçlü bir oyuncu grubuyla taraftarlarının karşısına çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çok sayıda futbolcuyla görüşme yapılıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, ara transfer döneminde yapmadığı golcü oyuncu profilini bu kez takıma katmak amacında.
11 YOLCU VAR
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi kadro yapılanmasında köklü bir değişim yaşanmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda tam 11 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.
Yeni sezon için transfer listesini oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de büyük bir operasyon planlanıyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, hem kiralık gönderilen hem de kadroda düşünülmeyen isimler için ayrılık sürecini başlattığı ifade ediliyor.
8 FUTBOLCUYA AYRILIK MESAJI
Sarı-lacivertli ekipte Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılmasının planlandığı belirtildi. Bu oyuncuların menajerlerine, yeni sezonda kadroda düşünülmediklerine dair mesaj iletildiği iddia edildi.
Yönetimin, bu isimler için gelecek bonservis tekliflerine açık olduğu ve ayrılık sürecini hızlandırmak istediği konuşuluyor. Böylece Fenerbahçe'de yaz döneminin en geniş kapsamlı değişimlerinden biri yaşanabilir.
3 İSMİN DAHA BİLETİ KESİLDİ
Kiralık gönderilen ve kadro dışı planlamada yer alan 8 oyuncunun yanı sıra Çağlar Söyüncü, Fred ve Oğuz Aydın için de ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. Takıma beklenen katkıyı veremediği değerlendirilen bu üç isimle de sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
EDSON ALVAREZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona erecek Edson Alvarez için de karar netleşti. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun bonservisini almayı düşünmediği ifade edildi. Bu durum, orta saha hattında da yeni bir yapılanmanın işareti olarak görülüyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN SATIŞ FORMÜLÜ
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı futbolcuyu ancak beklenen bonservis seviyesine ulaşılması halinde satmayı planladığı kaydedildi.
ANTHONY MUSABA'DAN İTİRAFLAR
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Hollanda basınına konuştu. Sarı-lacivertli takımın devre arasında renklerine bağladığı Hollandalı futbolcu, kariyerindeki yükselişi, Fenerbahçe'deki hedeflerini ve Türkiye'de geçirdiği ilk dönemi değerlendirdi.
Ara transfer döneminde yapılan hamlelerden biri olan Anthony Musaba, kısa sürede Fenerbahçe'de dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Hollandalı yıldız, verdiği röportajda hem bireysel kariyer planlamasına hem de sarı-lacivertli ekipteki yeni sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
"BU BENİM İÇİN HAYALDİ"
"Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye'yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm. Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye'de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi."
"Beşiktaş maçı sabahı uyandığımda telefonum mesajlarla doluydu. Başta inanmadım ama menajerimden de duyunca işin ciddi olduğunu anladım. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti. Sadece Fenerbahçe'nin değil, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kulüplerin de ilgisi oldu ama daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel."
"DAHA FAZLA PARA İSTENDİ"
"Samsunspor'dan ayrılık sürecim sorunsuz geçmedi. Sözleşmedeki 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından kulüp daha fazla ücret talep etti. Ben hiçbir zaman çalışmayı reddeden bir oyuncu olmadım. Kadroda yer almamam hocanın kararıydı. Ben her zaman oynamak isterim."
"Ferdi Kadıoğlu bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz. Kadıköy'de ilk kez oynadım. Taraftarlar inanılmaz. İngiltere'de oynadım ama burası bambaşka. Çok daha yoğun ve gürültülü bir atmosfer var. Burada gördüklerime inanamadım."
"EN ÇOK ŞAŞIRTAN ASENSIO"
"Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncularla birlikte oynuyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı, bu benim için çok değerli. Fenerbahçe'de beni en çok şaşırtan isim Marco Asensio oldu. Topla her şeyi yapabiliyor, çok yaratıcı bir oyuncu. Geliştirmesi gereken neredeyse hiçbir alan görmüyorum, her şeyi mükemmel. Asensio, orta sahamızın mimarı. N'Golo Kante ise tam anlamıyla harika bir insan."
"Hollanda Milli Takımı benim hayalim. Fenerbahçe'den daha önce milli takıma giden oyuncular oldu, neden ben de olmayayım. Kongo'dan teklif almadım hiçbir temas olmadı. Bu beni şaşırttı ama artık hedeflerim farklı."
TALISCA DERBİYE HAZIR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, milli ara ve Beşiktaş derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın en önemli hücum silahlarından biri olan tecrübeli futbolcu, hem fiziksel durumunu hem de takımın hedeflerini değerlendirdi.
Fenerbahçe Kulüp Televizyonu'na konuşan Anderson Talisca, milli aranın takım adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, bu dönemi odaklanarak ve konsantre şekilde geçirdiklerini belirterek çalışma temposundan memnun olduğunu ifade etti.
YOĞUN TEMPODA ÇALIŞMA
Anderson Talisca, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yeniden sahalara döndüğünü hatırlattı. Buna rağmen henüz yüzde yüz seviyede olmadığını vurgulayan yıldız futbolcu, fiziksel çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşılaşmasına en iyi şekilde hazır olabilmek için takım arkadaşlarıyla birlikte yoğun tempoda çalıştığını söyledi.
FENERBAHÇE'DE MUTLU
Sarı-lacivertli formayla kendisini mutlu hissettiğini belirten Talisca, çok büyük bir kulüpte oynadığının farkında olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'de iyi bir adaptasyon süreci geçirdiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, kulüpte neredeyse iki yılı geride bırakacağını ve sözleşmesinin de uzadığını hatırlattı. Hem bireysel hem takım performansını daha yukarı taşımak istediğini belirten Talisca, kariyerinin en iyi sezonunu geçirme ihtimaline de dikkat çekti.
PERFORMANSINDA TEDESCO'NUN DA PAYI VAR
Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. İki taraf arasında büyük bir saygı bulunduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, performansında hocasının da payı olduğunu vurguladı. Sahada hangi pozisyonda görev alırsa alsın asıl hedefinin takıma yardımcı olmak olduğunu belirten yıldız isim, kariyerinde 10 numaranın yanı sıra farklı pozisyonlarda da oynadığını hatırlattı.
DERBİ İÇİN NET MESAJ VERDİ
Beşiktaş derbisinin çok önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyen Talisca, taraftar desteğinin bu maçta belirleyici olacağına inandığını dile getirdi. Hedeflere ulaşabilmek için kalan maçların kazanılması gerektiğini vurgulayan Brezilyalı yıldız, kaybedilmemesi gereken puanlar bırakıldığını ancak buna rağmen en iyi şekilde yollarına devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Hem ligde hem kupada aynı mentaliteyle ilerlemeleri gerektiğini söyleyen Talisca, güçlü dönmek için milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.
TAKIM İÇİNDEKİ BAĞA DİKKAT ÇEKTİ
Takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu anlatan Anderson Talisca, saha içinde ve saha dışında devamlı konuştuklarını söyledi. Fenerbahçe'de olmanın herkes için önemli bir şans olduğunu belirten deneyimli futbolcu, bu formanın değerini bilmek gerektiğini ifade etti.
İSTANBUL VE TÜRKİYE SÖZLERİ
Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Talisca, bu şehri ve Türkiye'yi sevdiğini dile getirdi. Daha çok evde vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirten Brezilyalı yıldız, İstanbul'un harika bir şehir, Türkiye'nin ise harika bir ülke olduğunu söyledi.
TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI
Anderson Talisca açıklamalarının sonunda taraftarlara da mesaj gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarlardan sonuna kadar kendilerine inanmalarını isteyen yıldız futbolcu, önemli maçları birlikte kazandıklarını hatırlattı. Her maçı kazanmak istediklerini belirten Talisca, sezonun uzun olduğunu ve güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Taraftar desteğiyle hedeflerine ulaşabileceklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, milli aranın ardından çok daha iyi bir Fenerbahçe izleneceğini dile getirdi.
NKUNKU BOMBASI
Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen son isim, Serie A devi Milan'da forma giyen Christopher Nkunku oldu. Hücum hattına çok yönlü bir takviye yapmak isteyen yönetimin, Fransız yıldız için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, Christopher Nkunku ismini ara transfer döneminde de çok istediği belirtildi. Kanatlarda görev yapabilen, santrfor olarak oynayabilen ve 10 numara pozisyonunda da etkili olan 28 yaşındaki futbolcunun, hücum hattında tam anlamıyla joker bir profil sunduğu ifade ediliyor.
TEDESCO'NUN GÖZDESİ
Domenico Tedesco'nun, ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapılması için yönetime verdiği tek ismin Christopher Nkunku olduğu belirtildi. Ancak Fransız futbolcunun sezonu Milan'da tamamlama kararı alması nedeniyle bu girişim sonuçsuz kaldı. Buna rağmen Tedesco'nun, eski öğrencisinden vazgeçmediği ve yeni sezon planlamasında yine bu isme öncelik verdiği aktarıldı.
YAZ DÖNEMİNDE YENİDEN HAREKET
Fenerbahçe'de göreve devam etmesi halinde Domenico Tedesco'nun, Christopher Nkunku transferi için yönetimden yeniden hamle yapılmasını isteyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına Fransız oyuncu için girişimde bulunacağı belirtildi.
MILAN AYRILIĞA HAZIRLANIYOR
Christopher Nkunku'nun Milan'daki geleceği de belirsizliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. İtalyan ekibinin, sezon sonunda Fransız futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı ifade ediliyor. Sezonun ikinci yarısında kulübeye mahkum kalan yıldız oyuncunun, ligde son 5 maçta ortalama yalnızca 13 dakika süre alabildiği kaydedildi.
Milan'ın devre arasında farklı bir hücum takviyesi planladığı, bu transfer gerçekleşmeyince Nkunku'ya baskı yapılmadığı ancak sezon sonunda gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı biliniyor.
TEDESCO İLE PARLAMIŞTI
Christopher Nkunku'nun kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden birini Domenico Tedesco ile Leipzig'de yaşadığı biliniyor. Fransız futbolcu, Tedesco yönetiminde çıktığı 38 resmi maçta 27 gol ve 14 asist üreterek olağanüstü bir performans ortaya koymuştu. Maç başına 1'den fazla skor katkısı sağlayan yıldız oyuncu, bu çıkışın ardından 60 milyon Euro bedelle Chelsea'ye transfer olmuştu.
Tedesco'nun, eski öğrencisinin yeniden üst seviyeye çıkabileceğine inandığı ve bu nedenle transferine büyük önem verdiği ifade ediliyor.
9 GOLDE ADI VAR
Christopher Nkunku, bu sezon Milan formasıyla 27 karşılaşmada 1189 dakika süre aldı. Fransız yıldız, bu maçlarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yaz döneminde bu transfer için nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki günlerde daha net şekilde ortaya çıkacak.
GOLCÜDE HATA YOK!
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında forvet hattı için önemli bir operasyon hazırlığı başladı. Sarı-lacivertli ekip, kış transfer döneminde kadrosuna Sidiki Cherif'i katmasının ardından hücum hattına tartışılmayacak düzeyde bir yıldız santrfor eklemek için çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun yapılanmasını şekillendiriyor. Devre arasında Jhon Duran ve Youssef En Nesyri ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna Sidiki Cherif'i dahil etmişti. Ancak yönetimin, gelecek sezona çok daha güçlü bir golcüyle girmek istediği biliniyor.
HEDEFTE SERHOU GUIRASSY VAR
Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek'in santrfor transferi için yoğun mesai harcadığı ifade ediliyor. Gündeme gelen son ismin ise Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız golcü için ciddi bir hazırlık içinde olduğu konuşuluyor.
YÖNETİMLE KRİTİK GÖRÜŞME İDDİASI
Transfer sürecine ilişkin ortaya atılan iddiaya göre Devin Özek, Serhou Guirassy için başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede yıldız futbolcunun serbest kalma bedelinin 35 milyon euro olduğu ve erken hareket edilmesi halinde transferde önemli avantaj sağlanabileceğinin konuşulduğu belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE FORVETE NET HAMLE YAPMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli taraftarların devre arasında marka bir 9 numara beklentisi oluşmuştu. Yönetim o dönemde Sidiki Cherif hamlesiyle yoluna devam etmişti. Yeni sezonda ise hücum hattında tartışma yaratmayacak bir ismin kadroya katılması hedefleniyor. Bu nedenle Serhou Guirassy ismi, planlamanın merkezine yerleşmiş durumda.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev aldı. 2713 dakika sahada kalan Gineli golcü, 18 gol atarken 6 asistlik katkı verdi. Hücumdaki bu üretken performans, Fenerbahçe'nin neden böylesine güçlü bir isme yöneldiğini ortaya koyuyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
30 yaşındaki yıldız futbolcunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Deneyimli santrforun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.