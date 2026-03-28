3 İSMİN DAHA BİLETİ KESİLDİ Kiralık gönderilen ve kadro dışı planlamada yer alan 8 oyuncunun yanı sıra Çağlar Söyüncü, Fred ve Oğuz Aydın için de ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. Takıma beklenen katkıyı veremediği değerlendirilen bu üç isimle de sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. EDSON ALVAREZ İÇİN KARAR VERİLDİ Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona erecek Edson Alvarez için de karar netleşti. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun bonservisini almayı düşünmediği ifade edildi. Bu durum, orta saha hattında da yeni bir yapılanmanın işareti olarak görülüyor.

JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN SATIŞ FORMÜLÜ Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı futbolcuyu ancak beklenen bonservis seviyesine ulaşılması halinde satmayı planladığı kaydedildi.

ANTHONY MUSABA'DAN İTİRAFLAR Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Hollanda basınına konuştu. Sarı-lacivertli takımın devre arasında renklerine bağladığı Hollandalı futbolcu, kariyerindeki yükselişi, Fenerbahçe'deki hedeflerini ve Türkiye'de geçirdiği ilk dönemi değerlendirdi. Ara transfer döneminde yapılan hamlelerden biri olan Anthony Musaba, kısa sürede Fenerbahçe'de dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Hollandalı yıldız, verdiği röportajda hem bireysel kariyer planlamasına hem de sarı-lacivertli ekipteki yeni sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BU BENİM İÇİN HAYALDİ" "Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye'yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm. Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye'de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi." "Beşiktaş maçı sabahı uyandığımda telefonum mesajlarla doluydu. Başta inanmadım ama menajerimden de duyunca işin ciddi olduğunu anladım. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti. Sadece Fenerbahçe'nin değil, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kulüplerin de ilgisi oldu ama daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel."