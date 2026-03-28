MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan STRATCOM’da kritik uyarı

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki savaşın uluslararası hukuk açısından meşruiyetinin bulunmadığını vurgulayan Kalın, çatışmanın giderek genişlediğine ve küresel bir krize dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.

"SAVAŞIN ULUSLARARASI HUKUKTA KARŞILIĞI YOK"

Kalın, İran'a yönelik başlatılan savaşın hukuki bir temele dayanmadığını belirterek, bu sürecin yalnızca İran'la sınırlı kalmadığını ifade etti.

"İran'a yönelik savaşın uluslararası hukuk açısından bir zemininin olmadığını söylememe gerek bile yok. Fakat bu savaşı başlatanların sadece İran'la sınırlı kalmayıp bölgede birtakım oldubittilerle Lübnan'da, Suriye'de, Filistin topraklarında ve başka yerlerde fiili durumlar yaratarak yeni imha, ilhak ve işgal politikaları peşinde olduğunu çok iyi biliyoruz."

LÜBNAN VE FİLİSTİN UYARISI: "OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölgedeki son gelişmelere değinen Kalın, özellikle Lübnan'da yaşananların yeni bir fiili durum yaratma girişimi olduğunu söyledi.

"Özellikle Lübnan'da son günlerde yaşanan gelişmelerin 74'te Golan Tepeleri'nde yaşanana benzer fiili bir durum yaratıp bunu bir imha, ilhak ve işgal politikasına dönüştürme girişimi olduğunu görüyoruz. Bunu önlemek için de çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz."

Kalın, Filistin topraklarında yaşanan ihlallere de dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçte net bir tutum sergilediğini vurguladı:

"Türkiye olarak sadece Lübnan'da değil, Filistin topraklarında da bir oldubittiyle Filistinlilerin temel haklarının ellerinden alınmasını, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan ihlallerin görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

SAVAŞ KÖRFEZ'E YAYILDI: "TÜM TARAFLARIN SALDIRILARI YANLIŞ"

Çatışmanın bölgesel ölçekte genişlediğini ifade eden Kalın, savaşın artık İran'ın ötesine geçtiğini söyledi.

"Teselsülen başlayan ve birbirini tetikleyen savaştaki gelişmeler neticesinde bugün savaş İran'ın ötesinde tüm Körfez bölgesine yayılmış durumda. Elbette İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa, Körfez bölgelerine yapılan saldırıların da amaca hizmet etmediğini ifade etmemiz gerekiyor."

Kalın, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yürüttüğü temaslarda savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

"İRAN'IN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ, İSRAİL'E BASKI ŞART"

Kalın, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını da açık şekilde eleştirirken, savaşın başlangıcındaki aktörlere dikkat çekti:

"Elbette İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırılar kabul edilemezdir ama savaşı başlatan ana aktörün kim olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bunun için de İsrail üzerindeki baskının arttırılması, savaşı başlatan aktör üzerinde yoğunlaşılarak bu savaşın bir bölgesel savaşa ve küresel krize dönüşmesini önlemek için çaba sarf etmemiz gerekiyor."

MÜZAKERE TRAFİĞİ SÜRÜYOR: PAKİSTAN VURGUSU

Türkiye'nin diplomatik girişimlerine değinen Kalın, müzakere zemini oluşturmak için yoğun çaba yürütüldüğünü söyledi.

"Bir müzakere masası kurulması için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dışişleri Bakanımızın ve bizlerin girişimleriyle günlerdir çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bize de her gün soruluyor: Görüşme olacak mı, müzakere olacak mı, masa kurulacak mı diye. Pakistanlı kardeşlerimizin bu konuda uzattıkları yardım elini, girişimini sonuna kadar destekliyoruz."

Kalın, bu süreçte uygun bir zeminin oluşmasının kritik olduğunu vurguladı.

"İSRAİL MÜZAKERE GİRİŞİMLERİNİ SABOTE EDİYOR"

Kalın, müzakere çabalarının İsrail tarafından engellendiğini belirtti:

"Fakat savaştan önce olduğu gibi savaş başladığından beri her seferinde bir müzakere girişimini, bir diyalog ve iletişim kanalı açma çabasını sabote eden İsrail'in gene burada da son iki günde yaptığı saldırılarla bu girişimleri sabote etmek için, boşa çıkartmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz."

"SAVAŞ SONRASI İÇİN BÖLGESEL GÜVENLİK MİMARİSİ KURULMALI"

Kalın, savaşın sona ermesinin ardından bölgesel güvenlik düzeninin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti:

"Bu savaşı bitirmek için daha önce de ifade ettiğim gibi elimizden gelen çabayı aralıksız bir şekilde gece gündüz göstermeye devam edeceğiz. Savaş bittikten sonra da bölgedeki kalıcı hasarın bir an önce toparlanması, kalıcı hasarın oluşmaması için bölgemizde kendi dinamiklerimizi esas alan bir güvenlik mimarisinin kurulması için bir çalışma yapmak durumunda kalacağız."

TÜRKİYE GÜVENLİK DUVARINI GÜÇLENDİRİYOR

Kalın, Türkiye'nin süreçten önemli dersler çıkardığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreci yönetirken yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte ülkemizin güvenliği için, stratejik konumlanması için, bölgesel perspektifi için birtakım önemli dersler çıkartıyoruz. Bu dersler neticesinde de ülkemizin güvenlik duvarını güçlendiriyor, dayanıklılık vasfımızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz."