İngiliz The Guardian tarafından yayımlanan bir araştırma, moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Faith Kates'in, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile sanılandan çok daha derin ve karanlık bir ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ EPSTEIN İLE TANIŞTIRDI
Uzun yıllar boyunca Alexa Chung, Milla Jovovich ve Billie Eilish gibi isimleri temsil eden ajans Next Management'ın kurucusu olan Faith Kates'in, ajans bünyesindeki modelleri Jeffrey Epstein ile tanıştırdığı belirtiliyor.
Kates ile merhum cinsel suçlu arasındaki bağlantılar daha önce de haberlerde yer almıştı ancak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerin analizi, daha önce bilinenden çok daha derin bir ilişkiyi ortaya koyuyor. e-postalar, Kates'in gizlice Epstein'dan iş tavsiyesi aldığını ve milyonlarca dolarlık kredileri görüştüğünü gösteriyor.
EPSTEIN TUTUKLANDIKTAN SONRA DA DESTEK VERDİ
68 yaşındaki Kates, Epstein'ın 2009'da çocuk fuhuşa teşvik suçundan ilk kez mahkum edilmesinin ardından desteğini ve "koşulsuz" dostluğunu sunmuştu. 2019'da tekrar tutuklanmasından haftalar önce bile ona dostane e-postalar göndermeye devam ediyordu.
DÖNEMİN EN İYİ MODELLERİ İFŞA ETTİ
Dönemin en iyi modellerinden biri olan Stacey Williams 1992 yılında Kates aracılığıyla Epstein ile tanıştırıldığını ve sonrasında Epstein ile rızaya dayalı olmayan durumların da yaşandığı bir ilişki içine girdiğini ifade etti.
Bir diğer model Barbara Stoyanoff Kates'in kendisini kariyerine yardımcı olabileceği gerekçesiyle Epstein'a yönlendirdiğini, Epstein'ın ise bir görüşme sırasında kendisinden uygunsuz taleplerde bulunduğunu anlattı.
Model Sena Cech 2004 yılında, henüz 20 yaşındayken Kates tarafından Epstein'ın evine gönderildiğini ve burada aşağılayıcı bir tavırla karşılaştığını söyledi.
EPSTEIN'DAN KATES'E PAHALI HEDİYELER
ABD Adalet Bakanlığı dosyalarından elde edilen e-postalar, Kates'in Epstein'a olan bağlılığının suçları ortaya çıktıktan sonra da devam ettiğini gösteriyor.
2009 Mahkumiyeti Sonrası Destek: Epstein 2009'da çocuk yaştaki birini fuhuşa teşvikten hüküm giydiğinde, Kates ona "Her zaman yanındayım, seni bir kardeş gibi seviyorum" şeklinde e-postalar gönderdi.
Gizli İş Ortaklığı: Epstein'ın, Kates'e Next Management'ın diğer ortaklarını devre dışı bırakması için 6 milyon dolarlık gizli bir kredi teklif ettiği ve ajansın yönetimi konusunda stratejik akıl hocalığı yaptığı anlaşıldı.
Lüks Hediyeler: Epstein'ın Kates'e 12.000 dolarlık bir fırın ve Prada çantalar gibi pahalı hediyeler aldığı, Kates'in başkanı olduğu bir hayır kurumuna 50.000 dolar bağış yaptığı belgelendi.
Haberin yayımlanmasının ardından Next Management, kurucusu Faith Kates ile tüm hukuki bağlarını koparmak için çalıştıklarını açıkladı. Şirket sözcüsü, Kates'in Epstein ile olan ilişkisinin üst düzey yönetim tarafından bilinmediğini ve bu durumdan dolayı "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.
BELGELER AÇIKLANMADAN ÖNCE İSTİFA ETTİ
Faith Kates'in sözcüsü ise iddiaları reddederek Kates'in hiçbir zaman bir modeli tehlikeye atmadığını savundu. Sözcü, Epstein'ı "usta bir manipülatör" olarak nitelendirdi ve insanların sadece onun görmelerini istediği kısmını bildiklerini öne sürdü.
Kates, geçtiğimiz Kasım ayında, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasından kısa bir süre önce sessizce görevinden istifa etmişti.