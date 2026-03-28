Kates, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasından kısa süre önce Kasım ayında görevinden istifa etti ve sözcüsü aracılığıyla iddiaları reddetti.

Next Management, haberin yayımlanmasının ardından kurucusu Faith Kates ile tüm hukuki bağlarını koparmak için çalıştıklarını açıkladı.

Modeller Stacey Williams, Barbara Stoyanoff ve Sena Cech, Kates tarafından Epstein'a yönlendirildiklerini ve uygunsuz durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Kates, Epstein'dan gizlice iş tavsiyesi aldı, milyonlarca dolarlık kredileri görüştü ve Epstein 2009'da mahkum edildikten sonra bile ona destek vermeye devam etti.

The Guardian'ın araştırması, moda ajansı Next Management'ın kurucusu Faith Kates'in hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile derin bir ilişkisi olduğunu ve ajansındaki modelleri Epstein ile tanıştırdığını ortaya çıkardı.

İngiliz The Guardian tarafından yayımlanan bir araştırma, moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Faith Kates'in, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile sanılandan çok daha derin ve karanlık bir ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Kates ile merhum cinsel suçlu arasındaki bağlantılar daha önce de haberlerde yer almıştı ancak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerin analizi, daha önce bilinenden çok daha derin bir ilişkiyi ortaya koyuyor. e-postalar, Kates'in gizlice Epstein'dan iş tavsiyesi aldığını ve milyonlarca dolarlık kredileri görüştüğünü gösteriyor.

Uzun yıllar boyunca Alexa Chung, Milla Jovovich ve Billie Eilish gibi isimleri temsil eden ajans Next Management'ın kurucusu olan Faith Kates'in, ajans bünyesindeki modelleri Jeffrey Epstein ile tanıştırdığı belirtiliyor.

Epstein'ın pedofili adası

EPSTEIN TUTUKLANDIKTAN SONRA DA DESTEK VERDİ

68 yaşındaki Kates, Epstein'ın 2009'da çocuk fuhuşa teşvik suçundan ilk kez mahkum edilmesinin ardından desteğini ve "koşulsuz" dostluğunu sunmuştu. 2019'da tekrar tutuklanmasından haftalar önce bile ona dostane e-postalar göndermeye devam ediyordu.

DÖNEMİN EN İYİ MODELLERİ İFŞA ETTİ

Dönemin en iyi modellerinden biri olan Stacey Williams 1992 yılında Kates aracılığıyla Epstein ile tanıştırıldığını ve sonrasında Epstein ile rızaya dayalı olmayan durumların da yaşandığı bir ilişki içine girdiğini ifade etti.

Bir diğer model Barbara Stoyanoff Kates'in kendisini kariyerine yardımcı olabileceği gerekçesiyle Epstein'a yönlendirdiğini, Epstein'ın ise bir görüşme sırasında kendisinden uygunsuz taleplerde bulunduğunu anlattı.

Model Sena Cech 2004 yılında, henüz 20 yaşındayken Kates tarafından Epstein'ın evine gönderildiğini ve burada aşağılayıcı bir tavırla karşılaştığını söyledi.