Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında bulunan Hande Erçel ifadesinde uyuşturucu iddialarını reddetti.
HANDE ERÇEL YURT DIŞINDAN DÖNEREK İFADE VERDİ
İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel dün (27 Mart) yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade verdi.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Erçel işlemlerin ardından Adli Tıp'a sevk edildi.
KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ
İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel serbest bırakıldı.
Hande Erçel Adli Tıp'tan böyle çıktı
İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ
"Narko partilere" katıldığı iddia edilen Hande Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti. Uyuşturucu test sonuçlarının birkaç gün içerisinde çıkması bekleniyor.
İfadesinde hayatı boyunca uyuşturucuyla hiçbir bağının olmadığını öne süren Erçel, "Etkileyebileceğim bir kitlenin farkındayım, yaşantıma hep dikkat ettim" dedi.
Erçel ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur"
Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadığını savunan Erçek, "Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim" dedi.
HAKAN SABANCI DETAYI: GÖRMEDİM
Eski sevgilisi Hakan Sabancı hakkında da ifade veren Erçel, "Hakan Sabacı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim." iddiasında bulundu.
Erçel, "Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI: DEVLETİNE VE TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM
Bir aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerdeki operasyonun ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şunları söylemişti:
"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.