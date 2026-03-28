Türkiye ve Suriye'de terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespiti için kritik eşik sınırına yaklaşıldığı, ancak Irak sahasında henüz bu noktaya gelinmediği belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem ve yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin takvim netleşiyor. AK Parti, yasal düzenlemeler için düğmeye basıyor.



Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönemin yol haritası ve sahadaki gelişmeler şöyle:



AK PARTİ'DE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR:



AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün başkanlığında hukukçulardan oluşan bir komisyon oluşturulacak. Komisyonda, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve genel merkezden tecrübeli isimler de yer alacak.



RAPOR ESAS ALINACAK:



AK Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu 'Terörsüz Türkiye Raporu'nu esas alarak çerçeve yasal metin oluşturacak.



PARTİLERLE TEMAS:

AK Parti, hazırlıklarını tamamladıktan sonra diğer partilerle de temasa geçecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal süreçte 'kolaylaştırıcı rol' üstlenecek. Yani, partiler arasındaki müzakerelerde tıkanma olursa, Meclis Başkanı devreye girecek. Gerekirse liderler ile de görüşecek.



YILMAZ DA SAHADA:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yasal süreçler konusunda daha etkin rol alacak. Yılmaz, Genel Merkez ve Meclis ayağındaki hazırlıkları koordine edecek.



KRİTİK EŞİK:



Devletin ilgili kurumlarının değerlendirmelerine göre Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin beklentileri ile uyumlu seyrediyor.

YPG unsurlarının merkezi orduya entegrasyonu olumlu ilerliyor.



IRAK YAVAŞ:



Irak sahasında ise silahsızlanma noktasına gelinmedi. Henüz bu bölgede tatmin edici seviyede 'teyit ve tespit' söz konusu değil.



YASALAR TEMMUZDA:



Parti kurmayları, "Hedefimiz, Meclis temmuzda tatile girmeden önce temel yasayı çıkarmak olacak.

Çıkarılacak yasanın kapsamını kamuoyu ile paylaşmayı, teyit ve tespitten sonra ise yasalaştırmayı düşünüyoruz" diyor.



TEYİT ŞART:



Yasa çıkması için sahanın silahtan temizlenmesi gerekiyor. Toplumda güvensizliğe yol açılmaması her şeyin ötesinde önem taşıyor.



(Zübeyde Yalçın/ SABAH)