Trump, Kral Selman'ın ayağa kalkmak için koluna tutunduğunu ve kendisini daha önce hiç kimseyi tutmadığı şekilde tuttuğunu anlattı.

ABD Başkanı, Suudi yetkililerden birinin kendisine nazik davranmak zorunda olduğunu ve mecbur olduğunu belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'ın bir yıl önce ölü bir ülke olduğunu ancak şimdi dünyanın en revaçta ülkesi haline geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'deki Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi'nde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Prens Muhammed bin Selman hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Prens Muhammed bin Selman ile ilgili sözleri tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Trump'ın "K.çımı Öpecekler" ifadesi krize yol açtı

TRUMP KİMİ KASTETTİ?

Trump Miami'de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi'nde Kral Selman ve Prens Selman ile ilgili sözleriyle gündeme damga vurdu. ABD Başkanı "K.çımı öpeceğini düşünmemişti" derken skandal sözlerin muhatabının hangi "Selman" olduğu ise soru işaretlerine yol açtı.

Trump sözlerine Kral Selman'dan söz ederek başladı fakat birbirinden skandal ifadelerine devam ettikçe muhatabının kim olduğu belirsizleşti.