Trump hangi Selman'ı kastetti? "K.çımı öpeceğini düşünmemişti"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında sarf ettiği “k.çımı öpeceğini düşünmemişti” sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. skandal ifadenin hangi “Selman”ı hedef aldığı ise tartışma yarattı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Miami'deki Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi'nde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Prens Muhammed bin Selman hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı.
  • Trump, Suudi Arabistan'ın bir yıl önce ölü bir ülke olduğunu ancak şimdi dünyanın en revaçta ülkesi haline geldiğini söyledi.
  • ABD Başkanı, Suudi yetkililerden birinin kendisine nazik davranmak zorunda olduğunu ve mecbur olduğunu belirtti.
  • Trump, Kral Selman'ın ayağa kalkmak için koluna tutunduğunu ve kendisini daha önce hiç kimseyi tutmadığı şekilde tuttuğunu anlattı.
  • Trump'ın skandal ifadelerinde hangi Selman'ı kastettiği belirsizlik yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Prens Muhammed bin Selman ile ilgili sözleri tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Trump'ın "K.çımı Öpecekler" ifadesi krize yol açtı

TRUMP KİMİ KASTETTİ?

Trump Miami'de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi'nde Kral Selman ve Prens Selman ile ilgili sözleriyle gündeme damga vurdu. ABD Başkanı "K.çımı öpeceğini düşünmemişti" derken skandal sözlerin muhatabının hangi "Selman" olduğu ise soru işaretlerine yol açtı.

Trump sözlerine Kral Selman'dan söz ederek başladı fakat birbirinden skandal ifadelerine devam ettikçe muhatabının kim olduğu belirsizleşti.

ZİRVEDE SKANDAL SÖZLER

"Kısa bir süre önce, az önce tartıştığımız bir adam—Kral, Suudi Arabistan'ın gelecekteki Kralı ve ben... Suudi Arabistan Kralı'nı da çok severim. Ne adam ama. Oradayken birbirimize bağlandık. Ayağa kalkmak için beni tutardı; o zamanlar biraz narin durumdaydı, bu uzun zaman önceydi ve hala durumu iyi." diyen Trump konuşmasına şu şekilde devam etti.

Yanında oturduğumda ayağa kalkmak için koluma yapışırdı. Dediler ki, 'Daha önce hiç kimseyi böyle tutmamıştı.' Beni her zaman tutardı. Ben de 'Sanırım beni seviyor' dedim. Ve beni sevdi, hala da seviyor. O harika bir adam. Ona selam söyleyin; harika bir oğlu olan harika bir adam.

"BENİM K.ÇIMI ÖPECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİ"

Suudi Arabistan için "Bir yıl önce ölü bir ülkeydiniz. Şimdi dünyanın her yerindeki en revaçta ülkesiniz. Bunun olacağını düşünmemişti." diyen Trump konuşmasında şu skandal ifadeleri kullandı:

Benim "k.çımı öpeceğini" düşünmemişti. Gerçekten düşünmemişti. Ülkenin yokuş aşağı gittiği, "ezik" başka bir Amerikalı başkan olacağımı sanıyordu. Ama şimdi bana nazik davranmak zorunda. Ona söyleyin, bana iyi davransa iyi olur; mecbur. Ama bu gerçekten önemli bir şeydi.

