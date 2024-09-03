Ertuğrul Doğan A Spor canlı yayınında yeni teknik adamla ilgili net konuştu: Perşembeye kadar hocamızı açıklarız

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Başkan Ertuğrul Doğan, hoca adayları arasında gösterilen Şenol Güneş'le İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından A Spor'a konuk olan Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü ifade ederek, "Şenol Güneş de Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de Trabzonspor için çok önemli. Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak bir arada olmamız lazım. Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Çünkü programında vardı. Asıl görüşmemiz salı (bugün) ve çarşamba günü olacak. Şenol hoca şampiyonluk yaşamış, başka takımla da şampiyon olmuş. Herkese saygı duymalıyız" dedi.

Yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Doğan, "Başka hocalarla da görüşüyoruz" bilgisini verdi. Bir an önce Trabzonspor'u bu stresli ortamdan uzaklaştırıp zirve yarışında yer almak istediklerini vurgulayan Doğan, perşembe gününe kadar yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR!

Önümüzdeki günlerde yabancı sınırının değişebileceğine dikkat çeken Doğan, "Bizim, Beşiktaş ve G.Saray'ın sıkıntısı var. Orada belki birşey değişebilir. Belki bir ya da iki opsiyon verilebilir" dedi.