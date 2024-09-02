Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Edis ve Umut Eker gürültüleri ile etraftakileri rahatsız etti!

Yaz bitti. Sonbaharın ilk günleri geldi. Ancak magazin dünyası, tatili bitirmedi. Kimisi Marmaris'te, kimisi Bodrum'da tatildeydi. Onlar arasında bulunan bir grup ünlü arkadaşın tatili ise ortamı gerdi.

İddiaya göre Umut Eker, Berrak Tüzünataç, Edis ve Didem Soydan, Bodrum'un Cennet Koyu'na gitti. Bir otele yerleşti. Ama gürültülü tatilleri hem yerli hem yabancı rahatsız etti. Yüksek sesle konuşan, bağıran, çağıran ve kahkaha atan ekip tepki çekti. İddiaya göre, otelde konaklayanlar Umut Eker, Berrak Tüzünataç, Edis ve Didem Soydan'a tepki gösterdi. "Biz buraya tatil yapmaya, kafa dinlemeye geldik. Sizin gürültünüzü çekmek istemiyoruz" dedi.

Hatta otel yönetimine şikayet etti. Ancak iddiaya göre skandal bununla sınırlı değildi. Üçlünün herkese lakap taktığı ve dalga geçtiği öne sürüldü. Maddi durumu iyi olmayan insanları bile alaya aldı. İddiaya göre Umut Eker, Berrak Tüzünataç, Edis ve Didem Soydan durumu iyi olmayan vatandaşlara "Muhtaç" diye lakap taktı. Alaya aldı. Buna da tanıklık eden tatilciler hepsini ayıpladı. Hatta konuşulanlara şahit olan bazı tatilciler, yerinden kalkarak beach'i terk etti.