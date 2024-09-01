Sofyan Ambarat: Mourinho’ya ’hayır’ demek mümkün değil

Kanarya Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. Dünkü imza töreninde konuşan orta saha, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek "Büyük bir kulübe geldim. Acun Ilıcalı'ya da çabaları için teşekkür ediyorum. İlk günden beri kendimi ailenin parçası gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Son kazanılan Alanyaspor maçını da değerlendiren Faslı yıldız, "İlk izlenimim çok iyi. Atmosferi çok beğendim. Yüksek kalitede bir takımımız var. Çok çalışmalıyız" şeklinde görüş belirtti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun müthiş hoca olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu "Ona 'hayır' demek mümkün değil" dedi.



HOCANIN 1 NUMARASIYDI

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Amrabat'ın imza töreninde flaş bir transfer açıklamasında bulundu. Amrabat'ın Mourinho'nun 1 numarası olduğunu ifade eden Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin nasıl bir vizyonu olduğunu gösterdik. Çok ciddi puan toplamış bir takıma dünya yıldızı daha getirdik. Umarım taraftarlarımız da mutlu olur. Güzel günler bizi bekliyor. Sofyan için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis düşünüldü. Kulüpler, kendileri için en iyi teklifi istiyor. Transferde ilk önceliğimiz hocamızın istediği oyunculardı. Harcama limitleri var. Her kuruşu hesaplıyoruz. Sofyan başka teklifleri kabul etmedi" dedi.