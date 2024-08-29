Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst: Tek görevimiz gruplara kalmak

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Lugano maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı teknik adam, "Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız" diye konuştu. Gio transferle ilgili de, "Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bitince en önemli olan şey, transfer bitince kadromuzun daha iyi olması" ifadelerini kullandı. Gedson ise "Kaznmak için her şeyi yapacağız" dedi.

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