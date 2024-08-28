Paralimpik oyunları bugün başlıyor

Paris'te bugün başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek Paralimpik oyunların açılış törenini, 65 bin seyirci takip edecek. Oyunlarda açılış törenleri, Roma 1960'dan bu yana 4 yılda bir ve 1988'den sonra olimpiyatlarla aynı şehir ve stadyumda düzenleniyor. Tören, bugün TSİ 21.00'da başlayacak ve ilk müsabakalar yarın yapılacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Açılış töreninde Türk bayrağını, para yüzücü Sevilay Öztürk ile para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin taşıyacağı bildirildi. Oyunlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı ekrana gelecek.



SPORCULARA ÖNEMLİ DESTEK

BTCTURK, haziran ayında yaptığı anlaşma ile toplumda farklı engel gruplarındaki gençlerin spora kazandırılmaları için destek veren Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru olmuştu. TMPK ana sponsorluğunun kapsamında Paralimpik Oyunları'nda yarışacak 10 milli paralimpik sporcuya destek sağlanacak.

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