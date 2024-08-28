PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Paralimpik oyunları bugün başlıyor

Paralimpik oyunları bugün start alıyor. Fransa’da Türkiye’yi temsil etmek üzere 94 sporcu madalya için mücadele edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Paralimpik oyunları bugün başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Paris'te bugün başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek Paralimpik oyunların açılış törenini, 65 bin seyirci takip edecek. Oyunlarda açılış törenleri, Roma 1960'dan bu yana 4 yılda bir ve 1988'den sonra olimpiyatlarla aynı şehir ve stadyumda düzenleniyor. Tören, bugün TSİ 21.00'da başlayacak ve ilk müsabakalar yarın yapılacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Açılış töreninde Türk bayrağını, para yüzücü Sevilay Öztürk ile para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin taşıyacağı bildirildi. Oyunlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı ekrana gelecek.

SPORCULARA ÖNEMLİ DESTEK
BTCTURK, haziran ayında yaptığı anlaşma ile toplumda farklı engel gruplarındaki gençlerin spora kazandırılmaları için destek veren Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru olmuştu. TMPK ana sponsorluğunun kapsamında Paralimpik Oyunları'nda yarışacak 10 milli paralimpik sporcuya destek sağlanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
Cimbom buraya kadar! Galatasaray Young Boys’a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendi
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın kapısında kuyruğa girdi
CANLI TAKİP | İran saldırı pozisyonu aldı! Soykırım destekçi ABD’den flaş açıklama: İsrail’i savunacağız
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu
Afrika’da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi! İşte bonservisi...
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
SON DAKİKA