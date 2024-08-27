PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Memura en az 43 bin TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yükselecek. Zam oranına ilişkin 3 tahmin bulunurken, buna göre en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceği ortaya çıktı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Memura en az 43 bin TL

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak zammına çevirdi. Ocak'ta maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı enflasyon farkını gösterecek. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 3 tahmin bulunuyor.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42. Buna göre, enflasyon yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.58 enflasyon farkı ile yüzde 6.62'ye çıkacak. 2024 enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 gerçekleşmesi halinde ise memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.39'u bulacak. Ocak zammı da fark ile yüzde 9.70'e yükselecek.

YÜZDE 10'U AŞABİLİR
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2024 enflasyonunu yüzde 43.31 olarak tahmin etti. Buna göre, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 14.89 çıkacak. Tahmin gerçekleşirse memurlar ve emeklileri yüzde 4.45 enflasyon farkı alabilecek. Ocak zammı da bu farkla yüzde 10.71'e ulaşacak. Halen en düşük memur aylığı 39 bin 205 lira. Bu aylık zam yüzde 6.62 olursa 41 bin 801, yüzde 9.70'i bulursa 43 bin 8, yüzde 10.71 çıkarsa 43 bin 404 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 liradan zam oranı yüzde 6.62 çıkarsa 18 bin 752, yüzde 9.70 olursa 19 bin 294, yüzde 10.71 artış yapılırsa 19 bin 471 liraya yükselecek.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur’un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?
Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon’dan büyük olacak! Sona yaklaşılıyor
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
İKİNCİ MAAŞ İMKANI I Çalışanlara çifte emeklilik: Tamamlayıcı sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçecek?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
HAVA DURUMU I Meteoroloji, Valilik ve AFAD’dan sağanak yağış uyarısı! İstanbul da listede: 6 gün sürecek
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
SON DAKİKA