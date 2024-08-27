Memura en az 43 bin TL

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak zammına çevirdi. Ocak'ta maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı enflasyon farkını gösterecek. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 3 tahmin bulunuyor.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42. Buna göre, enflasyon yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.58 enflasyon farkı ile yüzde 6.62'ye çıkacak. 2024 enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 gerçekleşmesi halinde ise memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.39'u bulacak. Ocak zammı da fark ile yüzde 9.70'e yükselecek.

YÜZDE 10'U AŞABİLİR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2024 enflasyonunu yüzde 43.31 olarak tahmin etti. Buna göre, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 14.89 çıkacak. Tahmin gerçekleşirse memurlar ve emeklileri yüzde 4.45 enflasyon farkı alabilecek. Ocak zammı da bu farkla yüzde 10.71'e ulaşacak. Halen en düşük memur aylığı 39 bin 205 lira. Bu aylık zam yüzde 6.62 olursa 41 bin 801, yüzde 9.70'i bulursa 43 bin 8, yüzde 10.71 çıkarsa 43 bin 404 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 liradan zam oranı yüzde 6.62 çıkarsa 18 bin 752, yüzde 9.70 olursa 19 bin 294, yüzde 10.71 artış yapılırsa 19 bin 471 liraya yükselecek.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.