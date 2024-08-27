Beşiktaş’a Fransız yıldız: Sol beke Nicolas Cozza!

Eksik bölgelerini bir bir tamamlayan Beşiktaş'ta gözler şimdi de sol beke çevrilmiş durumda. Çok sayıda isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

Başta L'Equipe olmak üzere çok sayıda yayın organında yer alan haberlere göre yönetim, Wolfsburg formasını giyen Nicolas Cozza ile ilgileniyor. 25 yaşındaki Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ligue 1 ekibi Nantes'ta kiralık olarak forma giymişti. İlk devre Wolfsburg'ta 7 maçta oynayan Cozza ikinci devre de Nantes adına 13 karşılaşmada görev yaptı. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için Alman kulübüne kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi. Wolfsburg'un bu teklife sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Montpellier altyapısında futbola başlayan İtalyan asıllı Nicolas Cozza 2023'te 500 bin Euro'ya Wolfsburg'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu stoperde de oynayabiliyor.