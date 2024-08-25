Sinem Kobal’dan sürprizler peş peşe gelecek! Kenan İmirzalıoğlu çok destek oldu!

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal, önceki akşam çekimleri devam eden filminin setinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Setleri çok özlemişim. Set çok keyifli ve bana da çok iyi geldi. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 13 Aralık'ta vizyona gireceğiz" dedi. Gazetecilerin, "7 yıl aradan sonra değişen bir şey olmuş mu?" sorusuna Kobal "Valla bende başlamadan önce onu düşündüm. Acaba ne hissedeceğim? Gidince ne olacak? Ama setlerde büyümenin verdiği bir şey var. Bir gün sonra sanki hala o toplu taburede oturuyormuş gibi hissettim" şeklinde cevap verdi.

"İKİMİZ DE İŞİMİZDEYİZ"

Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun da çok destek olduğunu söyleyen oyuncu, "Kenan her zaman bana çok büyük destek oldu. Kızlarımızı belli bir yaşa getirdik. İkimizde tatlı tatlı işlerimizi yapıyoruz. Her şey yolunda" dedi. Setlere film ile dönen oyuncu, "Televizyon ekranlarında dizilerde ya da dijital medya da projeleriniz olacak mı?" Sorusuna ise "Olacak. Onunda yakında müjdesini vereceğim" ifadelerini kullandı.