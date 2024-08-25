Davinson pazarlığı: Napoli’nin Kolombiyalı yıldız için yaptığı teklif kabul edilmedi

Davinson çıkmazı... Galatasaray'ın geçen sezon İngiliz kulübü Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu için İtalyan kulüplerinden Napoli yakın markaj uyguluyor. Napoli kulübü yetkilileri 28 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılı yönetime 18 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Ancak Galatasaray bu rakamı beğenmeyerek oyumsuz cevap verdi. Napoli teknik heyetinin Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda mutlaka kadroda görmek için bastırdığı ancak Galatasaray'ın verilen rakamı çok düşük görmesi nedeniyle köşeye sıkıştığı gelen bilgiler arasında. Cimbom'un Davinson için kapıyı 22 milyon Euro'dan açtığı iddialar arasında. Ancak Napoli'nin bu transferden bir türlü vazgeçmediği ortaya çıktı. Bu nedenle yeni haftada İtalyan kulübünün Galatasaray'a yeni bir teklif sunmak için harekete geçeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.