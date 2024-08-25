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Beşiktaş Angelo Gabriel için Chelsea’yi bekliyor

Beşiktaş, her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo Gabriel için kiralama limiti dolu olan Ada ekibinin satış yapmasını bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Beşiktaş Angelo Gabriel için Chelsea’yi bekliyor

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Beşiktaş geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmelerde Chelsea'nin Brezilyalı sol kanadı Angelo Gabriel'i kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Chelsea'nin kiralama limitinin dolu olması nedeniyle transferin geciktiği öğrenildi. Chelsea'nin oyuncu kiralamak için satış yapması gerektiği ifade ediliyor. Ada ekibinin göndermeye en yakın olduğu isimler olan Lukaku ve Sterling'i satması durumunda limit açacağı ve Gabriel'i de Beşiktaş'a kiralayacağı belirtiliyor. İki ismin kısa sürede elden çıkarılması halinde Gabriel'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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