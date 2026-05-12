Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 531 liraya, yükseköğrenimdeki çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 555 liraya çıkacak.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 7 bin 655 liradan 8 bin 744 liraya, tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım 13 bin 878 liradan 15 bin 853 liraya yükselecek.

En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 697 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 724 liraya yükselecek.

Yaklaşan temmuz, başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonlar için zam ayı olacak. Memurlara yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bu oran kamu görevlilerinin sadece maaşlarını değil ek ödemelerini de yükseltecek.

Hatta bu oranın daha pek çok gelir ve ödemeye etkisi olacak. Memurun zam oranı, en az 13 gelir ve ödemeye yansıyacak. Geçen hafta başında açıklanan enflasyon oranlarıyla zam oranı şekillendi. 4 aylık TÜFE yüzde 14.64 olurken, memurlara yüzde 3.28 enflasyon farkı hesaplandı.



Bu oranla temmuz zammı yüzde 10.51'i buldu. Geriye iki veri kalırken, Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ekonomistlerin mayıs için yüzde 1.82, haziran için yüzde 1.52 şeklindeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.5 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 6.76 enflasyon farkı oluşacak. Zam oranı da bununla yüzde 14.23'e ulaşacak. İşte bu oranın 13 gelir ve ödemeye yansımaları.