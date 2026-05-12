Yaklaşan temmuz, başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonlar için zam ayı olacak. Memurlara yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bu oran kamu görevlilerinin sadece maaşlarını değil ek ödemelerini de yükseltecek.
Hatta bu oranın daha pek çok gelir ve ödemeye etkisi olacak. Memurun zam oranı, en az 13 gelir ve ödemeye yansıyacak. Geçen hafta başında açıklanan enflasyon oranlarıyla zam oranı şekillendi. 4 aylık TÜFE yüzde 14.64 olurken, memurlara yüzde 3.28 enflasyon farkı hesaplandı.
Bu oranla temmuz zammı yüzde 10.51'i buldu. Geriye iki veri kalırken, Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ekonomistlerin mayıs için yüzde 1.82, haziran için yüzde 1.52 şeklindeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.5 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 6.76 enflasyon farkı oluşacak. Zam oranı da bununla yüzde 14.23'e ulaşacak. İşte bu oranın 13 gelir ve ödemeye yansımaları.
MEMUR MAAŞLARI: Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira. Bu maaş 70 bin 697 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI: Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 603 lira 53 kuruşa çıkacak.
Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 792,69, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 396,34 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 4 bin 542 lira 51 kuruştan 5 bin 188 lira 91 kuruşa ulaşacak.
İKRAMİYE: Memur maaş katsayısındaki artış, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen ikramiye halen 982,22 lira. Bu tutar bin 120 lirayı aşacak.
EMEKLİ AYLIĞI: Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. En düşük memur emeklisi aylığı tahmine göre ek ödeme dahil 27 bin 772 liradan 31 bin 724 liraya çıkacak.
EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMESİ: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Emekli doktorların ilave ödemesi uzman olmayanlarda 27 bin 757 liradan 31 bin 707 liraya, uzmanlarda 36 bin 84 liradan 41 bin 219 liraya yükselecek.
KIDEM TAZMİNATI: Özel sektör çalışanlarının tazminat tavanı da yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeniyor. Bu tutar tahmine göre 74 bin 190 liraya ulaşacak. Net olarak yıllık en çok 73 bin 627 lira verilecek.
KİM, NE KADAR ALACAK?
65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 6 bin 393 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 7 bin 302 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 829 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 7 bin 655 liradan 8 bin 744 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da tahmin gerçekleşirse 5 bin 829 liraya çıkacak.
HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 13 bin 878 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 15 bin 853 liraya ulaşacak.
ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 531 liraya, ilköğretimde okuyan için 9 bin 889 liradan 11 bin 296 liraya, ortaöğretimde okuyan için 10 bin 548 liradan 12 bin 49 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 11 bin 867 liradan 13 bin 555 liraya çıkacak.