CHP’li Elbistan Belediyesi kadınlar için kurulan fabrikanın kapısına kilit vurup satışa çıkardı

Kahramanmaraş Elbistan’da AK Partili belediye döneminde depremzede kadınlara istihdam sağlamak amacıyla kurulan tekstil fabrikası, CHP’li yeni yönetim tarafından kapatıldı. 31 Mart seçimlerinin ardından kapısına kilit vurulan fabrikadaki 60 kadın işsiz kalırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle alınan üretim makineleri ise 22 Mayıs’ta yapılacak ihale ile satışa çıkarıldı.

  • Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 6 ay sonra AK Partili belediye tarafından kurulan ve 60 depremzede kadının çalıştığı tekstil fabrikası CHP'li belediye tarafından kapatıldı.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikada dikiş makinesi ve üretim tezgâhları dahil tüm ekipmanlar satışa çıkarıldı.
  • Eski Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Ocak 2024'te fabrikayı tam kapasite hale getirip 200 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını açıklamıştı.
  • 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra belediye CHP'ye geçti ve fabrikaya kilit vuruldu.
  • Fabrika ekipmanlarının satışı için 22 Mayıs'ta belediye encümen salonunda ihale yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumunda bulunan Elbistan ilçesinde depremden 6 ay sonra dönemin AK Parti belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 60 depremzede kadının istihdam edildiği tekstil fabrikası CHP'li belediye tarafından kapatıldı.
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; depremzede kadınlar mağdur olurken, fabrika içerisindeki makineler satışa çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 6 ay sonra AK Partili belediye tarafından kurulan ve 60 depremzede kadının çalıştığı tekstil fabrikası CHP'li belediye tarafından kapatıldı.

KADINLARA UMUT OLMUŞTU

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde merkez üssü konumundaki Elbistan ilçesinde binlerce ev ve işyeri yıkıldı, yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Depremden sonra projelere daha da hız veren dönemin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınların istihdama katkı sunması açısından hayallerindeki tekstil fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da katkıları ile depremden sadece 6 ay sonra hayata geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde belediye eliyle kurulan ilk tekstil fabrikasında depremzede kadınlar istihdam edildi. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ocak 2024'te verdiği röportajda kendi markalarını oluşturduklarını, 60 çalışanları olduğunu, fabrikayı tam kapasite hale getirip 200 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını söylemişti.

MALZEMELER SATIŞA ÇIKARILDI

Ancak 31 Mart 2024 seçiminden sonra Elbistan Belediyesi CHP'ye geçti ve belediye yönetimi fabrikaya gereken önemi vermedi. Fabrikanın kapısına kilit vuruldu. Şimdi de fabrikada bulunan dikiş makinesi, üretim tezgâhları ve diğer ekipmanların arasında bulunduğu malzemeler ihaleye çıkarıldı. 22 Mayıs'ta belediyenin encümen salonunda gerçekleştirilecek ihaleyle malzemeler satılacak.

