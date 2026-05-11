Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunda birçok ismin deneyimli teknik adamla yollarını ayırma fikrini savunduğu, sadece asbaşkan Murat Kılıç ve transfer komitesinin Sergen Yalçın'la devam edilmesini istediği belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı'nın ise yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda,"Hoca değişikliği büyük bir karar. Olumsuz etkileri de olabilir. Daha önce Solskjaer'i getirerek hata yaptık. Aynı hatayı bir daha yapmamak için acele karar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.