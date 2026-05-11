Beşiktaş Sergen Yalçın kararını verdi: Acele yok!

Beşiktaş’ta yönetim kurulunun büyük çoğunluğu başkan Serdal Adalı’ya hocayla devam etmemesi yönünde görüş bildirdi. Başkan Adalı’nın ise “Solskjaer konusunda hızlı davranarak hata yaptık. Acele karar vermeyeceğiz” dediği öğrenildi.

  • Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda yönetim kurulunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.
  • Yönetim kurulunda birçok isim Sergen Yalçın'la yolları ayırma fikrini savunurken, asbaşkan Murat Kılıç ve transfer komitesi Yalçın'la devam edilmesini istiyor.
  • Başkan Serdal Adalı, yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda hoca değişikliğinin büyük bir karar olduğunu ve acele edilmemesi gerektiğini belirtti.
  • Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş'ın başında çıktığı 38 maçta 20 galibiyet, 9 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.
  • Deneyimli teknik adamla sezon sonunda yapılacak görüşmenin ardından Beşiktaş'ın yol haritası belirlenecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunda birçok ismin deneyimli teknik adamla yollarını ayırma fikrini savunduğu, sadece asbaşkan Murat Kılıç ve transfer komitesinin Sergen Yalçın'la devam edilmesini istediği belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı'nın ise yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda,"Hoca değişikliği büyük bir karar. Olumsuz etkileri de olabilir. Daha önce Solskjaer'i getirerek hata yaptık. Aynı hatayı bir daha yapmamak için acele karar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın performansı taraftarların tepkisini çekti

20 GALİBİYETİ VAR

Deneyimli teknik adamla sezon sonunda yapılacak görüşmenin ardından yol haritasının belirleneceği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Beşiktaş'ın başında 38 maça çıkan 53 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 9 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.

