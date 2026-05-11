Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunda birçok ismin deneyimli teknik adamla yollarını ayırma fikrini savunduğu, sadece asbaşkan Murat Kılıç ve transfer komitesinin Sergen Yalçın'la devam edilmesini istediği belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı'nın ise yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda,"Hoca değişikliği büyük bir karar. Olumsuz etkileri de olabilir. Daha önce Solskjaer'i getirerek hata yaptık. Aynı hatayı bir daha yapmamak için acele karar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
20 GALİBİYETİ VAR
Deneyimli teknik adamla sezon sonunda yapılacak görüşmenin ardından yol haritasının belirleneceği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Beşiktaş'ın başında 38 maça çıkan 53 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 9 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.