MV HONDIUS HOLLANDA'DA

FRANSA'DA 8 KİŞİ KARANTİNADA

Fransa’da MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişi ile hantavirüslü bir yolcuyla aynı uçakta seyahat eden 8 kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından hantavirüs ile ilgili ülkedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Dün MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişinin Paris’teki Bichat Hastanesi'nde sıkı bir karantina altında tutulduğunu belirten Lecornu, bu kişilerden birinin testinin pozitif çıktığını, kalan 4 kişide ise henüz bir semptom gözlemlenmediğini duyurdu.

Ayrıca Lecornu, hantavirüs tespit edilen bir yolcu ile aynı uçakta yolculuk yapan 8 kişinin de karantina sürecinde olduğunu ve semptom göstermediğini kaydetti.

Lecornu, "(Hantavirüse) Sağlık yanıtımız açık: tüm temaslı vakalar için, istisnasız hastane ortamında sıkı karantina." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisi dün tahliye edilmiş, gemiden inen 5 Fransız vatandaşından birisinin hantavirüs testi pozitif çıkmıştı.

