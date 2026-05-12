MV HONDIUS HOLLANDA'DA

Dünyanın yeni kabusu Hantavirüs oldu. Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisi tahliyelerin sona ermesiyle Rotterdam'a hareket etti.
İki gündür Tenerife'de liman girişinde demir atarak bekleyen MV Hondius, kötü hava şartları sebebiyle son yolcuların karaya çıkartılmasında kolaylık olması açısından Sahil Güvenlik kurumunun tavsiyesiyle kısa süreliğine limana yanaştırıldı.
Gemiden son olarak karaya çıkartılan 27 yolcu, otobüslerle Tenerife Havalimanına götürülerek, burada bekleyen ve kendilerini Hollanda'ya götürecek 2 uçağa bindi.
3 TÜRK NEGATİF
Gemide yer alan 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye iniş yaptıktan sonra karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı, alınan numuneler sonrası 3 vatandaşın test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.
Hantavirüs görülen MV Hondius kruvaziyer gemisinin yolcu ve mürettebatını taşıyan uçaklardan birinin çevresinde, Eindhoven Havalimanı’nda koruyucu kıyafetli ekipler hazır bulundu.
Tahliye operasyonuna katılan tüm askeri, sivil personel ve yolculara olası bir virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafetleri giydirildi.
Fransa’da MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişi ile hantavirüslü bir yolcuyla aynı uçakta seyahat eden 8 kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından hantavirüs ile ilgili ülkedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Dün MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişinin Paris’teki Bichat Hastanesi'nde sıkı bir karantina altında tutulduğunu belirten Lecornu, bu kişilerden birinin testinin pozitif çıktığını, kalan 4 kişide ise henüz bir semptom gözlemlenmediğini duyurdu.
Ayrıca Lecornu, hantavirüs tespit edilen bir yolcu ile aynı uçakta yolculuk yapan 8 kişinin de karantina sürecinde olduğunu ve semptom göstermediğini kaydetti.
Lecornu, "(Hantavirüse) Sağlık yanıtımız açık: tüm temaslı vakalar için, istisnasız hastane ortamında sıkı karantina." ifadelerini kullandı.
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisi dün tahliye edilmiş, gemiden inen 5 Fransız vatandaşından birisinin hantavirüs testi pozitif çıkmıştı.