Avrupa 'da yükselen kira fiyatları ile asgari ücret arasındaki makas giderek açılıyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) yayımladığı son analiz, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünde iki odalı bir konutun ortalama kira bedelinin, çalışanların brüt asgari ücretini aştığını ortaya koydu.

KİRALAR GELİRİ AŞTI Özellikle büyük şehirlerde yaşayan düşük gelirli çalışanlar için barınma maliyetleri ciddi bir ekonomik yük haline gelirken, yaklaşık 13 milyon asgari ücretlinin finansal baskı altında olduğu belirtildi. AB genelinde konut ve fatura giderlerinin hane bütçesindeki payı yüzde 23.6 seviyesine ulaşırken, birçok başkentte kira bedelleri çalışanların toplam gelirini geride bıraktı.





EN YÜKSEK MAKAS PRAG'DA



Verilere göre en dikkat çekici tablo Çekya'nın başkenti Prag'da görüldü.

Şehirde ortalama kira 1.710 euroya yükselirken, brüt asgari ücret 924 euroda kaldı. Böylece bir çalışanın yalnızca kira ödeyebilmesi için maaşının yaklaşık yüzde 185'ini ayırması gerekiyor. Benzer bir durum Portekiz'in başkenti Lizbon'da da yaşandı. Ortalama 1.710 euroluk kira bedeline karşılık asgari ücretin 1.073 euro seviyesinde kalmasıyla kira yükü maaşın yüzde 168'ine ulaştı. Budapeşte, Bratislava, Sofya, Atina ve Riga gibi şehirlerde de kira giderleri asgari ücretin yüzde 150'sini aşarak dikkat çekti. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kira oranı yüzde 159 olarak hesaplanırken, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bu oran yüzde 158 seviyesinde ölçüldü.

