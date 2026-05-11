Mauro Icardi 3 senenin ardından Galatasaray'dan ayrılacak

TALİPLERİ SÜREKLİ ARTIYOR

Hatta tarafların 3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık sözleşme yapacağı bile öne sürülmüştü. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre sarı-kırmızılıların Icardi ile ilgili planlarında bir değişim yok. Pino'nun da Türkiye'ye davet edilme sebebinin yeni anlaşma yapmak değil ayrılığı kesinleştirmek olduğu belirtiliyor. Yönetimin Pino ile yapılacak görüşmede ayrılık kararının Arjantinli golcüye iletmesi bekleniyor.