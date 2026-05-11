Galatasaray'da Mauro Icardi ile anlaşma yok: Veda zamanı geldi

Galatasaray yönetimi çok sürpriz bir şekilde Arjantinli futbolcunun menajeri Pino’yu İstanbul’a çağırınca “Yeniden anlaşılacak” iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak bu görüşmede yeni sözleşmenin masaya gelmeyeceği, aksine ayrılık kararının resmen menajeri aracılığıyla Icardi’ye iletileceği öğrenildi.

  • Mauro Icardi'nin menajeri Pino'nun İstanbul'a davet edilmesi, Galatasaray ile yeni bir anlaşma yapılacağı iddialarını gündeme getirdi.
  • Galatasaray yönetimi, Icardi'nin ayrılık kararını menajer Pino aracılığıyla iletmeyi planlıyor.
  • Icardi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Palm City takımı tarafından transfer edilmek istendiği iddia ediliyor.
  • Palm City'nin takım sahiplerinden Ahmed Bin Sultan, Icardi'nin transferi ile kulübün marka değerini artırmayı hedefliyor.
  • Türk yatırımcılar, Palm City'nin iddialı kadro kurma planlarına destek veriyor.

Antalyaspor maçı sonrası adeta Galatasaray taraftarına veda eden Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın menajeri Pino'nun İstanbul'a davet edilmesi, "Yeniden anlaşılacak" iddialarını gündeme getirmişti.

Mauro Icardi 3 senenin ardından Galatasaray'dan ayrılacak

TALİPLERİ SÜREKLİ ARTIYOR

Hatta tarafların 3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık sözleşme yapacağı bile öne sürülmüştü. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre sarı-kırmızılıların Icardi ile ilgili planlarında bir değişim yok. Pino'nun da Türkiye'ye davet edilme sebebinin yeni anlaşma yapmak değil ayrılığı kesinleştirmek olduğu belirtiliyor. Yönetimin Pino ile yapılacak görüşmede ayrılık kararının Arjantinli golcüye iletmesi bekleniyor.

Mauro Icardi için BAE takımları da devrede

BAE İDDİASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan Icardi'nin de talipleri sürekli artıyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Palm City, Tangocu ile yakından ile ilgileniyor. Bazı Türk yatırımcıların da destek verdiği Palm City'nin iddialı bir kadro kurmak istediği ve takım sahiplerinden Ahmed Bin Sultan'ın Arjantinli yıldızın transferini bitirerek kulübün marka değerini artırmayı hedeflediği öne sürülüyor. Bu konuda kısa sürece sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

