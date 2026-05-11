Antalyaspor maçı sonrası adeta Galatasaray taraftarına veda eden Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın menajeri Pino'nun İstanbul'a davet edilmesi, "Yeniden anlaşılacak" iddialarını gündeme getirmişti.
TALİPLERİ SÜREKLİ ARTIYOR
Hatta tarafların 3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık sözleşme yapacağı bile öne sürülmüştü. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre sarı-kırmızılıların Icardi ile ilgili planlarında bir değişim yok. Pino'nun da Türkiye'ye davet edilme sebebinin yeni anlaşma yapmak değil ayrılığı kesinleştirmek olduğu belirtiliyor. Yönetimin Pino ile yapılacak görüşmede ayrılık kararının Arjantinli golcüye iletmesi bekleniyor.
BAE İDDİASI DA GÜNDEMDE
Öte yandan Icardi'nin de talipleri sürekli artıyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Palm City, Tangocu ile yakından ile ilgileniyor. Bazı Türk yatırımcıların da destek verdiği Palm City'nin iddialı bir kadro kurmak istediği ve takım sahiplerinden Ahmed Bin Sultan'ın Arjantinli yıldızın transferini bitirerek kulübün marka değerini artırmayı hedeflediği öne sürülüyor. Bu konuda kısa sürece sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.
Galatasaray Avrupa'nın devlerini şampiyonluk sayısında solladı
Transferde sirtaki zamanı! Galatasaray'a 35 milyon euroluk yıldız