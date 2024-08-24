Uduokhai kartal’a yakın

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti. Siyah-Beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Udokhai'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Hollandalı teknik adam- Giovanni van Bronckhorst'un da 26 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vrmesinin ardından Yönetim Danışmanı olarak görev yapan Brad Friedel, Bundesliga ekibiyle kontrat detaylarını konuşmak ve transferi sonuçlandırmak için dün Almanya'ya gitmişti.

ÜMRANİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD'Lİ futbol adamı, Bundesliga ekibiyle yaptığı görüşmelerde Alman stoperi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Uduokhai ile 1+2 yıllık kontrat imzalanacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Alman ekibine bu sezon bir ücret ödemeyeceği, bonservis ödemesinin gelecek yıl taksitlerle vadeli olarak gerçekleşeceği ifade ediliyor. Uduokhai, geçtiğimiz ay yönetimin gizli bir operasyonuyla İstanbul'a gelip tesisleri gezmişti. Geçen sezon Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan tecrübeli stoper 2 gol kaydetmişti.

Alman basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın transferi 5.3 milyon Euro bonservis, +2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay karşılığında bitirdiği öne sürüldü.