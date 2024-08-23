Beşiktaş Lugano ile 3-3 berabere kaldı

Kartal İsviçre'de galibiyeti kaçırdı... Ligde gümbür gümbür yoluna devam eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Lugano'yla 3-1 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalarak rövanş için önemli bir şansı tepti. 8'de Steffen yakın mesafeden şut açısı ararken Emirhan topa ayak vurarak tehlikeyi önledi. 17'de Aliseda'nın vuruşunda Paulista topu çizgi üzerinde ayak koyarak çıkardı. 20'de Vladi'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi. 21'de Paulista'nın uzun pasına hareketlenen Gedson Fernandes ceza sahasına girip yaptığı vuruşta Beşiktaş'ı Lugano önünde 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 34'te Zanotti'nin çevirdiği topa Bislimi yaptığı vuruşla eşitliği getiren golü attı: 1-1.

FARKI KORUYAMADILAR

Maçın 2.yarısının 52.dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Gedson Fernandes Rafa Silva'nın şık pasında topu ağlara göndererek kendisinin ve Beşiktaş'ın 2. golünü attı. 55'te Masuaku'nun ortasında Al- Musrati yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 58'de Steffen topu ağlara göndererek skoru 2-3 yaptı. Lugano 63'te Paulista'nın kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi: 3-3. 78'de Onana'nın vurduğu kafa vuruşunda Saipi topu çıkardı. Bu dakikadan sonra başka bir gol olmayınca Beşiktaş Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

RESMİ MAÇLARDA İLK KEZ FİRE VERDİLER

Beşiktaş bu sezon resmi maçlarda ilk kez kayıp verdi. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenen Kartal, daha sonra ligde Samsunspor ve Antalyaspor'u mağlup etmişti. Siyah- Beyazlılar Lugano beraberliğiyle ilk kez resmi bir maçtan galip ayrılmayı başaramadı.

RÖVANŞTA HER ŞEY ÇOK FARKLI OLACAK

Van Bronckhorst maç sonrası, "Beraberlik fena değil. Rövanşta her şey çok farklı olacak" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Lugano maçı sonrasında rövanş için umutlu konuştu. İlk yarıya iyi başladıklarını söyleyen Hollandalı hoca, "Golden sonra maç değişti. İlk devre maçı genel itibarıyla kontrol ettik. 2. yarı basit top kayıpları yaptık. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla yapamadık. Maçı bitirebileceğimiz anlar oldu ama geçişlerden goller yedik. Eve beraberlikle dönmek fena değil" dedi. Gelecek hafta çok farklı bir Beşiktaş'ın olacağına dikkat çeken Van Bronckhorst, "İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.