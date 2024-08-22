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Galatasaray, İsviçre Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan Young Boys’a boyun eğdi

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çok kötü bir 45 dakika oynayan Galatasaray 2-0 geriye düşüp büyük şok yaşadı. 2. devre Batshuayi ile 2-2’yi yakaladık ama 84’te penaltı yapan Abdülkerim atıldı. Young Boys 3-2 kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Galatasaray, İsviçre Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan Young Boys’a boyun eğdi

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Cimbom'a büyük şok... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında açık ara favori olarak gösterilmesine rağmen Young Boys'a 3-2 kaybetti. Temsilcimiz böylece turu salı günü Ali Sami Yen'de oynanacak olan rövanşa bıraktı. 4. dakikada Monteiro, Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti.

Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 1-0. 44. dakikada Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Keller kornere çeldi. 45+4. dakikada Monteiro'nun karşı karşıya şutunda skor 2-0 oldu. 58'de Colley'in şutu direkten döndü. 66'da Batshuayi arka direkte dokunarak farkı 1'e indirdi: 2-1. 6 dakika sonra yine sahneye çıkan Belçikalı yıldız skoru 2-2 yaptı. 84'de Abdülkerim ceza sahasında elle oynayınca hakem penaltı verdi ve yıldız futbolcu 2. sarı karttan kırmızı gördü. Penaltıdan topu ağlara yollayan Ugrinic karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-2.

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